Hombre en muletas gasta dinero en rayos X para su perro ‘cojo’ y descubre que él lo imitaba

En Internet abundan las historias de perros, pero ninguna es tan llamativa como la que te contaremos en esta nota. Y es que trata de un can de Londres (Inglaterra) que fingió estar cojo para imitar a su dueño que caminaba con ayuda de muletas. Su accionar quedó registrado en un video que se volvió viral en Facebook y en otras redes sociales.



Resulta que Russell Jones, dueño de la mascota, sufrió una lesión en su pierna derecha y se vio en la obligación de usar muletas para movilizarse. Lo curioso es que, al poco tiempo, él se percató que su amigo canino llamado Bill empezó a actuar como si una de sus patitas estuviera mal. Aparentemente no podía pisar.



Es así como el hombre decidió llevar a su mascota al veterinario para que le hagan exámenes. En total, gastó 300 libras. Cuando le dieron el resultado de los rayos X, se dio con la sorpresa que su perro siempre estuvo bien y que solo había decidido imitarlo.



El hombre compartió un video en Facebook que muestra cómo su can fingió estar cojo para hacerlo sentir mejor. En dicha publicación, contó todo lo que hizo para descubrir la verdad y aseguró que lo ama, pues fue un lindo gesto de su parte. El clip rápidamente dio la vuelta al mundo, volviéndose viral. Actualmente ya es fácil encontrarlo en distintas redes sociales.