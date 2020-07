Familiares y artistas invitados harán homenaje a Charlie Monttana harán homenaje póstumo a Charlie monttana en formato streaming



El homenaje que le harán será llevado a cabo el sábado 8 de agosto a partir de las ocho de la noche



Venta de entradas en Boletia en www.boletia.com







Uno de los más grandes íconos del rock mexicano como es Charlie Monttana perdía la vida el pasado 28 de mayo de este año, dejando tras de sí un hueco enorme tanto por su emblemática figura, como por su aportación musical que será difícil volver a llenar.



Su estilo estridente y su figura eterna con pelo rubio y botas negras, así como su eterna botella de whiskey Jack Daniel´s en la mano se volvió un hito cuyos himnos siguen sonando a todo volumen sin descanso. Con el corazón al límite y completamente entregado tocada tras tocada, el cantante de 58 años se marchó a causa de un paro cardíaco. De inmediato, miles de mensajes se reprodujeron en las redes volviendo ese triste acontecimiento en trending topic nacional.



A todos les pegó la partida del también denominado ’vaquero rocanrolero’. No era para menos. Por ello, un grupo de artistas, amigos más que compañeros y familiares de Carlos César Sánchez Hernández, su nombre real, le harán un homenaje el próximo Sábado 8 de Agosto a partir de las ocho de la noche en formato streaming, cuyas entradas están disponibles en www.boletia.com y en le que estarán presentes gente como David Lerma ’Guadaña’ de la Banda Bostik, Rod Levario, Perro Callejero, California Blues y los Tuzos, en un evento organizado por Rock Revolución, Imago MKT y Alto Nivel Producciones.







Charlie Montanna es considerado una de las figuras más emblemáticas del rock en nuestro país, gracias a su imagen y a su indudable carisma que lo ha hecho ser el representante más importante del rock emergente que recientemente había festejado sus tres décadas de trayectoria.



En su amplia trayectoria, Charlie Monttana había pasado del glam al hard rock, hasta convertirse en una imagen en sí mismo gracias a su irreverente personalidad. Además, Charlie fué parte fundamental de dos bandas representativas del rock mexicano como son Mara y Vago y con ellos y en solitario grabó más de 30 discos, entre ellos tres volúmenes de una serie llamada ’Pares y Duetos’, entre los que participaron Álex Lora, Armando Palomas, José Fors, Jessy Bulbo, El Haragán y los grupos Allison, División Minúscula, Los Daniels y Rastrillos entre muchos otros, convirtiéndose en una de las producciones que más artistas ha reunido el rock mexicano. Su andar lo ha llevado a tocar en pistas de baile sonideras en Chimalhuacán, a ser protagonista en los escenarios más importantes de México, Canadá y Estados Unidos.







Sus canciones dan muestra de un estilo musical muy peculiar, de características muy populares con una voz inconfundible, a través de una lírica que va de la ironía al caló popular, y de los chistes locales a las más sentidas composiciones de amor y desamor, en las que habla sobre las crudas vivencias citadinas, los excesos y la conducta común, con su muy particular estilo y forma de expresarse, logrando canciones sarcásticas que juegan con la banalidad, lo kitsch y lo divertido.







Sus influencias musicales -comentaba en vida el propio Charlie- iban de Mozart hasta Guns N’ Roses, pasando por Tom Waits, el rock sureño, el blues, el rock and roll y las baladas atormentadas de todos los tiempos. Su trayectoria artística no se circunscribe al ámbito musical, Charlie ha participado en algunas películas como ’Akiestamos’ de Alejandro Ramírez Corona, y en televisión fue protagonista del reality show ’Rockstar’.



En su faceta altruista, creó la Fundación Charlie Monttana que apoya a niños y adultos mayores. Así, Monttana sigue como alguien digno de ser la vanguardia del rock mexicano, que había portado con orgullo la estafeta de ser el líder en un entorno donde la honestidad y el coraje son tal vez las únicas armas de que se disponen. Y que él tenía de sobra.







Charlie Monttana será homenajeado el próximo sábado 8 de agosto a partir de las ocho de la noche en un concierto en formato streaming y en el que contará con grandes invitados. Venta de entradas en Boletia en www.boletia.com