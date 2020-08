Homenaje Póstumo (V)

QUINTA PARTE



Momentos culminantes del Homenaje Póstumo virtual a nuestros siete Colegas-Hermanos quienes en esta etapa agobiante de la pandemia emprendieron el viaje sin retorno al éter eterno, además de las intervenciones de esposas, hijos, hermanos, fueron el mensaje de Juan Ramón Negrete Jiménez, quien como presidente habló a nombre del Consejo Directivo de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y la declamación del poema ’Réquiem’, por su propio autor, Pablo Rubén Villalobos Hernández, Presidente del Comité de Vigilancia del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.



Nuestros homenajeados, en orden de partida: Miguel Ángel García, Tapia, Rosendo Sánchez Merino, Enrique Tellaeche Ocaño, José Toscano Sánz, José Manuel Velarde Vázquez, Ovidio Reyes Ruiz y Saúl Uribe Ahuja, los recordaremos por siempre, como bien lo dijo y ratificó el conductor de la ceremonia de ’vida’, Teodoro Raúl Rentería Villa, Presidente Vitalicio Honorario de FAPERMEX y Vicepresidente de CONALIPE. Compartimos con ustedes, respetados lectores y radioescuchas, lo dicho y lo vivido, la prosa de Juan Ramón y la versificación de Pablo Rubén:



’Maestro Teodoro Rentería Arróyave, Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, Distinguidas compañeras y compañeros, de nuestra querida Federación: Saludo con afecto a los familiares y amigos de nuestros inolvidables colegas a quienes hoy les estamos rindiendo un homenaje póstumo.



Este es un evento de gran trascendencia para todos quienes conformamos la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A. C., FAPERMEX; no es una asamblea como las que hemos desarrollado por decenas, para debatir los temas más trascendentales de lo que nos está ocurriendo en todo el país, a quienes nos dedicamos a la noble tarea de informar.



’Cuando muera, /¡Por fin que esa libertad, /sea con dignidad y honor, /con paz y tranquilidad! //Cuando muera, /¡Físicamente me alejo /y en esencia lo mejor, /de mi espíritu les dejo!



Esta tarde-noche, estamos aquí congregados para rendir un merecidísimo homenaje póstumo a siete amigos, que apenas en la anterior asamblea que sostuvimos por esta misma vía electrónica, algunos de ellos aquí estuvieron aportando su sapiencia, plasmando sus ideas y debatiendo acerca de qué era lo mejor para el periodismo organizado de México.



De los compañeros a quienes hoy les rendimos este homenaje póstumo, a unos los conocimos desde hace ya más de 18 años, desde que constituimos nuestra querida Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos; y a otros se integraron en este recorrido.



Cuando muera, /¡Sólo pido una canción, /de recuerdo en mi memoria..! /¡Y alguna bella oración!



Cuando muera, /¡Que nadie sienta temores..! /¡Que se olviden las angustias /y perdonen mis errores! CONTINUARÁ.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.



Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.