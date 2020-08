Homenaje Póstumo (VI)

SEXTA Y ÚLTIMA PARTE



Concluimos con la prosa de Juan Ramón Negrete Jiménez, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y con el poema ’Réquiem’, de Pablo Rubén Villalobos Hernández, Presidente del Comité de Vigilancia del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, aportaciones ambas conmovedoras en las reunión virtual que condujo Teodoro Raúl Rentería Villa, en homenaje a nuestros colegas que partieron en esta terrible etapa de la pandemia mundial: Miguel Ángel García, Tapia, Rosendo Sánchez Merino, Enrique Tellaeche Ocaño, José Toscano Sánz, José Manuel Velarde Vázquez, Ovidio Reyes Ruiz y Saúl Uribe Ahuja:



’A los siete compañeros a los que hoy les tributamos este merecido homenaje los hermanó un mismo fin: el luchar porque el periodista mexicano disfrutara de más y mejores prestaciones.



Cuando hubo necesidad no titubearon para alzar la voz y levantar el puño para protestar ante las injusticias por las que atraviesa nuestro gremio.



No dudaron en dar la cara al momento de exigirle a las autoridades de todos los niveles de gobierno, frenar tantos asesinatos, agresiones, desapariciones forzadas, que aún nos siguen lastimando porque para el periodista agredido en México, no ha habido justicia, gracias a esa impunidad que prevalece en los aparatos de justicia que debieran velar por los casos: 330 compañeros abatidos cobardemente y 28 de ellos que se encuentran desaparecidos de manera forzada’.



’Cuando muera, /¡No quiero dolor ni llanto! /¡Sí una flor y una sonrisa..! /¡Sin luto en el Camposanto! //Cuando muera, /¡Que nadie pierda la calma..! /Con un ánimo tranquilo, /¡Dejen que descanse mi alma!’



’Muchas ocasiones dialogamos con nuestros queridos amigos a quienes hoy les rendimos este Homenaje Póstumo, sobre qué hacer; en más de una ocasión propusieron que diéramos un paso más allá, para exigirle a esas autoridades un ¡YA BASTA! de tantas agresiones.



Muchas ocasiones compartimos con ellos esa impotencia al ver tantas injusticias para el gremio; pero también muchas veces intercambiamos opiniones acerca de cómo hacerle para llevar un mayor bienestar a los periodistas mexicanos y a sus familias.



Desafortunadamente muchos de los planes que teníamos se vinieron abajo, derivado de la peor Pandemia que nos ha tocado vivir: el COVID-19.



De acuerdo a las cifras oficiales que se tienen en México, el acumulado hasta este día, era de 522 mil 162 contagiados y 57 mil 023 fallecidos’.



’Cuando muera, /¡Les diré por despedida /que ese paso hacía la muerte..! /¡Sólo es parte de la vida! //Cuando muera, /¡Le daré gracias a Dios, /con profunda devoción /por todo lo que me dio! //Cuando muera, /¡No tarden con mis despojos! /¡Cobíjenme con la tierra /y una lágrima en los ojos!’



’El periodista mexicano es valiente en toda la extensión de la palabra, porque no solo se enfrenta a las agresiones provenientes de los grupos fácticos que cada que se sienten afectados por la información que difunden hombres y mujeres libres, ni dudan en agredirlos para acallarlos.



Hoy ante esta Pandemia por el Coronavirus, yo he dicho que desde mi humilde percepción, después de los médicos, enfermeras y trabajadores de salud, quienes estamos en la segunda línea, somos los periodistas.



Muchas ocasiones desprovistos de las más elementales medidas de seguridad, ahí estamos dando la cara para llevarle a la sociedad la información que nos está demandando sobre lo que está ocurriendo muchas de las veces lo hacemos a costa de nuestra propia vida.



En esta lista de héroes caídos por esta pandemia el gremio periodístico organizado de México, estamos aquí reunidos para rendir este homenaje a nuestros queridos amigos José Manuel Velarde Vázquez y Ovidio Reyes Ruiz, quienes eran parte del Consejo Directivo que presido, ambos como Vicepresidentes, uno de la Zona Norte; otro de la Zona Sur.



A don Saúl Uribe Ahúja, quien el pasado 7 de diciembre había rendido protesta como miembro honorario de nuestra Federación.



Y a los amigos José Toscano Sanz, Enrique Tellaeche Ocaño, Rosendo Santos Merino y Miguel Ángel García Tapia.



A ellos, mi agradecimiento por siempre; decirles que su recuerdo será imborrable, porque sus acciones y aportaciones han quedado inscritas en la memoria de muchos compañeros.



A los familiares y amigos de nuestros homenajeados, agradecerles el que nos hayan dado la oportunidad de tributarles este sencillo homenaje y decirles que el recuerdo de sus seres queridos vivirá por siempre entre nosotros’.



’Cuando muera, /si mi petición no abruma, /de vez en cuando una flor, /¡Deposítenla en mi tumba! //Cuando muera, /en medio de estos anhelos, /díganme adiós con un… ¡Padre Nuestro Que Estás En Los Cielos..!’



