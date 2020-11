Homenajea la UAGro de forma virtual al ex rector Ascensio Villegas Arrizón

Académicos, estudiantes y familiares brindaron un homenaje virtual al ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) Ascencio Villegas Arrizón (2010-2012), en su octavo aniversario luctuoso.



El encuentro virtual fue transmitido desde el Centro de Investigaciones de Enfermedades Tropicales (CIET) de la UAGro.



Villegas Arrizón fue recordado como un hombre de trayectoria solidaria, empática y bondadosa, de quien se mencionó que ’estaría participando en acciones para ayudar a otros guerrerenses a hacer frente al Covid-19’.



El académico e investigador Edilberto Gallardo Valente, a nombre del Frente por la Reforma Democrática Universitaria (Fredeuag).



Gallardo Valente describió a Villegas Arrizón, como un hombre con pasión por la docencia y la investigación, con impacto en el estado de Guerrero, a nivel nacional e internacional.



Señaló que Villegas Arrizón fue director de la escuela de Medicina, a la que convirtió en Facultad, así como fundador del CIET, con proyección a nivel internacional, así como fundador y militante activo del Fredeuag.



Manifestó que ’una vez como rector, a partir de 2010 Villegas Arrizón trabajó por consolidar los indicadores institucionales, y generó un clima de confianza con otras instituciones académicas, ante la importancia de establecer alianzas’, además de implementar políticas de mejora continua, que se mantienen hasta la fecha.



Gallardo Valente recordó que Villegas Arrizón tuvo que renunciar al cargo de rector el 27 de septiembre de 2012, debido a una enfermedad que le arrebató la vida el 28 de octubre de 2012.



El coordinador de la Zona Sur de la UAGro, Efrén Arellano Cisneros, señaló que el ex rector Ascencio Villegas, se ganó la confianza de trabajadores y estudiantes, por su sencillez, nobleza y honestidad.



Resaltó que contribuyó en la formación de universitarios e investigadores, además de recorrer el estado de Guerrero para llevar a cabo sus trabajos de investigación.



Participantes en el acto desearon pronta recuperación al rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán (quien no participó en el encuentro), e indicaron que se encuentra estable. En días pasados, el propio rector informó que se había vuelto a infectar de Covid-19.