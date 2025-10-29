Honran a pueblos originarios del Edoméx con ofrenda monumental en palacio de gobierno en Toluca

TOLUCA, Estado de México.– Para reconocer y rendir un homenaje a las tradiciones y diversidad del Estado de México, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el patio central de Palacio de Gobierno, la Casa del Pueblo. Un espacio lleno de color, flores, luces y elementos simbólicos que muestran la cosmovisión de los pueblos originarios mazahua, otomí, nahua, matlatzinca y tlahuica.



’Invito a todo el pueblo mexiquense y a quienes viven en otros estados de la República a ser parte de esta expresión cultural; además, podrán disfrutar de diversas actividades que se han preparado como parte del Gran Circuito Cultural y Turístico del Día de Muertos en esta capital’, señaló la Gobernadora Delfina Gómez durante la inauguración de esta estructura.



La Tercera Ofrenda Monumental forma parte del Gran Circuito Cultural y Turístico de Día de Muertos, que concentra actividades en el primer cuadro de la capital mexiquense para dar a conocer la belleza y tradiciones de los pueblos mágicos y difundir las tradiciones y forma de vida de los pueblos originarios.



Está obra es una creación colectiva que celebra la vida, la memoria y las raíces que nos unen como pueblo: cinco canoas, con símbolos de las etnias del Estado de México; un kiosco central, que representa la unidad de los 125 municipios mexiquenses; así como un lago simbólico y arcos florales, elementos que narran el viaje del alma en su retorno desde el Mictlán al mundo de los vivos.



Nelly Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo, explicó que este año se incorporó la estructura tradicional en tres niveles: el primero representa al mundo de los vivos; el segundo, el tránsito del alma, y el tercero, el plano donde lo sagrado y lo espiritual se encuentran.



Acompañada de su gabinete legal y ampliado; representantes de los poderes Judicial y Legislativo; organismos autónomos, e integrantes de la sociedad civil, la Mandataria mexiquense recorrió esta Ofrenda, donde se presentó una danza prehispánica y música tradicional. Aprovechó también para agradecer a más de 80 servidoras y servidores públicos que participaron en la instalación, utilizando material reciclado.



La Ofrenda Monumental está abierta al público hasta el 04 de noviembre, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00, y sábado y domingo de 9:30 a 17:30.