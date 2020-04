Horario de verano 2020 en México, ¿se suspende?

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 27 marzo, 2020.-El próximo 5 de abril sería la fecha en la que iniciaría el horario de verano 2020 en México; sin embargo, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se analizará el que haya o no horario de verano. Dicha decisión dependerá de un dictamen técnico de la Secretaría de Energía sobre los ahorros que genera.

La motivación del presidente de México es saber si ayuda o no a ahorrar energía y, de acuerdo a su conferencia de prensa, afirmó: ’No vamos a modificar nada hasta que no tengamos un dictamen técnico, que ya solicite a la Secretaría de Energía’.

Para qué sirve el horario de verano

La medida, adoptada por primera vez en 1996, nació con la intención de aprovechar la luz natural lo más posible y, por consecuencia, ahorrar en el consumo de energía eléctrica.

Desde 2017 se estipuló que el horario de verano comenzara el primer domingo de abril y que concluyera el último domingo de octubre.

Sonora, al norte del país, conserva el mismo horario los 365 días de año debido a las relaciones comerciales que mantiene con Arizona, en los Estados Unidos.

Quintana Roo, en el sureste, ha conservado su horario para evitar variaciones con los turistas, sobre todo, extranjeros que visitan durante el verano el estado.

Hay que estar al pendiente para saber si se suspende o sigue adelante el horario de verano 2020 en México. Seguiremos informando.

López Obrador concluyó: ’Voy a ver en estos días cuál es el resultado del estudio que se hizo sobre si hay ahorros y si son significativos vamos a actuar así, con apego a lo que nos digan los técnicos, los especialistas’.

Fuente: México Desconocido