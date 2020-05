Horizonte Mexinquense

La guerra de dimes y diretes que han entablado el gobierno municipal de Ecatepec y el estatal a raíz de la denuncia del alcalde Fernando Vilchis por la supresión del caudal de agua potable a su municipio, solo promueve el enrarecimiento del clima político y la desesperación de los habitantes de Ecatepec, que no quieren justificaciones, sino resultados.



En días pasados publicamos que un juez de distrito ordena a ambas entidades gubernamentales dotar de agua potable a las familias de Ecatepec, pero en lugar de hacerlo, ambos gobiernos se han enfrascado en una inútil guerrita virtual en la que cada uno publica sus razones culpándose mutuamente por el problema.



Los cierto es que hay docenas de colonias y miles de habitantes de Ecatepec sufriendo el desabasto en medio de la pandemia en la que es vital el agua como medida de prevención y al gobierno estatal parece solo importarle cuidar la ya de por sí deteriorada imagen del gobernador.



Fernando Vilchis Contreras denunció que la CAEM dejó sin 500 millones de litros de agua al municipio más poblado de latinoamérica en plena pandemia y que es necesaria la intervención del gobernador para solucionar el conflicto pues se ha convertido en un tema político electoral, que ellos obviamente quieren presionar al gobierno municipal y el gobierno municipal le había exigido desde prácticamente hace un mes que nos pusiera a nivel con el agua. Y hoy tenemos que salir con las pruebas en la mano a decirle que nos disminuyó el 19% de agua, que es un genocidio que en medio de una pandemia y una situación crítica haya llevado a la población a este extremo.



Como respuesta, la super recontra inteligencia de los comunicadores del gobierno estatal publicitaron un, bueno algo así como un boletín que reza a la letra " La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) informa que del 1º de enero al 30 de abril del presente año, se han entregado al municipio de Ecatepec 14 mil 472.60 millones de litros de agua potable.



Este caudal proviene del líquido que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) envía a través del Sistema Cutzamala.



Actualmente, la CAEM suministra a Ecatepec un promedio de mil 384.36 litros por segundo, provenientes de este sistema federal".



Ojalá alguien les explique que no es con comunicados como se resuelve el problema, sino con acciones, reitero, miles de familias de Ecatepec sufren desabasto, especialmente de la conocida como quinta zona y con publicidad no se resolverá esto.