HOSPITAL DE LA MUJER PROTEGE A SUS PACIENTES CON ALTOS PROTOCOLOS DE LIMPIEZA

Como muy rigurosos y estrictos, así calificó la Dra. Martha Esther Guel Gómez, Jefe del Servicio de Neonatología del Hospital de la Mujer, a los protocolos de higiene y limpieza que se siguen y cumplen en este nosocomio, el cual atiende entre 450 a 600 bebés al mes.



La especialista, informó que ante la pandemia que se enfrenta por Coronavirus, el Hospital de la Mujer de Sinaloa, realizó adecuaciones en una área exclusiva para atender los casos de mujeres embarazadas sospechosas o confirmadas por Covid, así como a sus bebés para tenerlos aislados y para tener todas las medidas de seguridad, tanto para los niños como para el personal.





Explicó que en esa área, las pacientes son atendidos por un médico, una enfermera por cada uno de los niños siguiendo todas las medidas de protección.





’Los protocolos de limpieza todos ellos son muy rigurosos y así tiene que ser puesto que la limpieza es fundamental para que no haya infecciones en el hospital, generalmente son de diferentes tipos y se programan de diferentes formas, se hace tres veces al día mañana tarde y noche, se hace limpieza general se limpian pisos, superficies, y se están haciendo periódicamente o las que sea necesarias después de cada procedimiento’, detalló.





Agregó que, la otra forma es que se hace limpieza exhaustiva de manera semanal en diferentes áreas sobre todo en las áreas de terapias intensiva, y también se hace al egreso de un paciente infectado.





’Los exhaustivos son limpiar desde paredes, techo una limpieza profunda, también si hay un niño infectado y que ese niño ya se va a su casa o se egresa de esa área pues se hace un exhaustivo porque no se puede meter otro niño para seguridad de cada paciente y además se hace fumigación mensual como debe de ser en toda área hospitalaria’, indicó.





Refirió que si bien, el Hospital de la Mujer no es un hospital covid, si han llegado pacientes embarazadas con esta enfermedad, ya que desde Abril a la fecha, se han tenido 10 niños hijos de mamá con Covid, de los cuales 2 nacieron sanos y se mantuvieron en alojamiento conjunto aislados con lactancia materna y se han ido a sus casas sanos.





Mientras que, 8 requirieron terapia intensiva por haber presentado problemas principalmente de tipo respiratorio y prematurez, y de ellos solo dos han dado positiva a su prueba Covid.





Detalló que gracias a los estrictos protocolos y el esfuerzo de todo el personal ninguno de ellos han fallecido y todos se han recuperado poco a poco. Actualmente se tienen dos niños que todavía están hospitalizados por su prematurez pero están más estables.



Cabe señalar que, de manera histórica, el Hospital de la Mujer registra su mayor número de nacimientos desde junio a diciembre, por lo que se espera ya se encuentre en su periodo de ’temporada alta’.





En el 2018 nacieron 6 mil 221 niños, mientras que en el 2019 nacieron 5 mil 768 bebes, de estos nacimientos el 28% requieren hospitalización, ya que la mayoría de las embarazadas que asisten a este hospital son de alto riesgo y además son referidas de otros hospitales integrales del estado.