Hospital de Oncología, muestra de la farsa del PRI

Ecatepec, Méx., a 3 de mayo de 2021. El candidato a diputado local del Distrito 21, por la Coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de México, Faustino de la Cruz Pérez, lamentó que nuevamente el PRI intente engañar a los vecinos de Ecatepec, pues mientras el ex gobernador Eruviel Ávila en el arranque de campañas tricolores, aseguró que no dejará solos a sus paisanos, el Hospital de Oncología de Ecatepec, cumplirá ya nueve años abandonado, ya que cuando fue gobernador gastaron 400 millones de pesos y lo dejaron en obra negra.



’El PRI miente como siempre, una obra presumida por Eruviel, que iba a ser emblemática para la región de Ecatepec, no fue más que una farsa, una mentira más para los ecatepenses’, sostuvo el aspirante a legislador local.



En el evento de campañas tricolores, el hoy senador dijo que cuentan con él para hacer muchas gestiones y que no abandonará a sus paisanos de Ecatepec, sin embargo cuando fue Gobernador dejó un sistema de salud abandonado, clínicas y hospitales inconclusos, y en 2 años en el senado nada para este municipio sólo demagogia pura.



El Hospital de Oncología atendería a pacientes con cáncer de esta región pero no fue concluido en el gobierno de Eruviel Avila y tampoco en los tres años que del gobierno priísta de Alfredo del Mazo; los pacientes tienen que ir en busca de atención médica a la Ciudad de México.



Faustino de la Cruz, recordó que es tal la farsa del partido tricolor que en abril de 2017, montaron un show mediático para filmar un spot con Alejandra del Moral, llevaron trabajadores para aparentar que seguían laborando y desmentir los señalamientos de la candidata del PAN sobre su abandono, - partido con el que van hoy en alianza electoral-, pero tras el spot, el hospital tampoco se concluyó y han pasado cuatro años más que sigue en obra negra.



’El Hospital fue una obra utilizada para el saqueo del presupuesto público, los recursos terminaron en los bolsillos del Gobernador y del Secretario de Salud, así que ha llegado el momento de decirle al PRI que ya basta, que deje de mentirle al pueblo’, advirtió el abanderado morenista.



Aseguró que el pueblo no es tonto, sino los tricolores que pretenden seguir engañando a la ciudadanía, por lo que llamó a los vecinos de Ecatepec a respaldar el triunfo de Morena, para evitar mayores saqueos del erario público, y terminar con las obras fantasmas y los elefantes blancos en el Estado de México.