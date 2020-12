Hospitales del IMMS alcanza en su ocupación el 95% en Edomex

Hospitales del IMSS en la CDMX y Edomex alcanzan ocupación máxima de 86% y 95%

Esta cifra es la más alta del año y rebasa el nivel de ocupación registrado en mayo pasado.









En los 18 hospitales del IMSS en la Ciudad de México y los 16 del Estado de México, la ocupación alcanza un pico máximo de 86 y 95%, respectivamente, informó el doctor Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social al señalar que esta cifra es la más alta del año y rebasa el nivel de ocupación registrado en mayo pasado.



’El llamado a Quedarse en Casa es serio, todavía tenemos camas, hemos seguido ampliando la capacidad hospitalaria; sin embargo, si este número sigue aumentando corremos el riesgo de dejar de atender otras patologías, para poder atender a los pacientes por Covid y lo que no queremos es que compitan las patologías por atención’, indicó el doctor Borja Aburto.





Al asegurar que ningún paciente de Covid quedará sin atención, el doctor Borja Aburto advirtió, no obstante, que el número de camas y de personal es limitado, y los hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México alcanzan ya una ocupación máxima.



MÉXICO



Más pesos por dólar para quienes reciben remesas, objetivo de reforma

Explicó que cualquier hospital que tenga más del 85% de ocupación, ’es un hospital muy estresado’ e informó que en la Ciudad de México se han reconvertido más de 200 camas para la atención de Covid en lo que va de diciembre.



El director de Prestaciones Médicas del Seguro Social indicó que hasta el día de hoy se tienen 700 pacientes Covid en urgencias en los hospitales de la zona metropolitana del Valle de México, de los cuales, alrededor de 400 son de la capital del país.



Indicó que hasta el momento, los hospitales del IMSS en la zona metropolitana del Valle de México tienen 3,221 pacientes internados, lo que representa una ocupación promedio de 95%, de las 3,573 camas con que cuenta el Instituto



Más pesos por dólar para quienes reciben remesas, objetivo de reforma Banxico: Monreal

Entre los hospitales de la Ciudad de México y zona metropolitana que registran las tasas más altas de ocupación, por ser hospitales de concentración, el doctor Borja Aburto mencionó el Autódromo, Hospital 72 de Naucalpan, Hospital 27 de Tlatelolco, Hospital General Regional 1 Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez, Venados, Villa Coapa y San Ángel.



PUBLICIDAD



Al señalar que en lo que va de la pandemia, el IMSS ha atendido un acumulado de 35 mil pacientes de Covid no derechohabientes, el doctor Víctor Hugo Borja, quien recordó que toda persona que se sienta mal debe llamar al número telefónico 911 para ser canalizado a un hospital, independientemente, de que sea o no derechohabiente. Recomendó a la población no ir de un hospital a otro, sino llamar por teléfono para ser canalizado o se envíe una ambulancia, cuando se trata de pacientes graves.



A su vez, el director general del IMSS, Zoé Robledo destacó la pandemia en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana está presentando sus momentos más graves y críticos, por lo que llamó a la población a mantenerse en casa y seguir todas las recomendaciones de protección.



Somos vulnerables en las pequeñas reuniones

Asimismo, el doctor Víctor Hugo Borja señaló que es posible disminuir la trasmisión y suspender el incremento de casos, pero todo dependerá de la respuesta que dé la ciudadanía para mantenerse en casa, porque no enfermarse es la manera de reconocer el esfuerzo que todos los días realizan médicos, enfermeras y personal de salud, desde hace ya casi diez meses.