Hospitales IMSS Pachuca y Tizayuca serán reconvertidos para tratar 100% COVID-19

El plan de preparación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revela que en la Fase 3 de la emergencia sanitaria realizará una reconversión hospitalaria profunda, con el objetivo de disponer de más de 23 mil camas para pacientes enfermos de Covid-19.



El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, partícipe en esta firma, indicó que la instrumentación de esta medida podría liberar 3 mil 115 camas en los hospitales públicos, lo cual permitirá atender hasta 12 mil 500 pacientes de Covid-19 en las instituciones públicas.



La ’evaluación de capacidad máxima factible’ apunta que se contaría con 23 mil 117 ’camas estimadas con capacidad de atención Covid-19’. Para ello, se dispondrá de 29 unidades ciento por ciento Covid-19; 155 unidades híbridas, tres adicionales y cinco de ’uso temporal’, entre los que se contemplan las áreas de estacionamiento de los hospitales generales regionales de: Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Baja California y Puebla.



Los 29 hospitales que se transformarán al ciento por ciento son: Hospital de Infectología ’La Raza’; Centro Médico Nacional ’Siglo XXI’; hospital No. 33 Tizayuca; los hospitales de especialidades de los centros médicos nacionales: No. 1 del Bajío; Occidente; Puebla; No. 14 Veracruz; y Mérida.



También, los hospitales generales de zona: No. 1 Aguascalientes; No. 1 Saltillo; No. 6 Ciudad Juárez; No. 11 Ciudad Delicias; No. 1 Pachuca; No. 76 Xalostoc; No. 83 Morelia; MF No. 6 San Nicolás Garza; No. 3 Cancún; No. 50 Tangamanga; No. 14 Hermosillo C/U Quemados; No. 48 San Pedro Xalpa; No. 24 Insurgentes; No. 1 Carlos Mc Gregor; No. 32 Villa Coapa. Y los hospitales generales regionales: No. 1 Tijuana; No. 7 Monclova; No. 110 Oblatos; No. 72 Gustavo Baz; No. 2 El Marqués; No. 270 Reynosa.



Además, la institución suspenderá los servicios programados en su totalidad y se contempla la subrogación de servicios de gineco-obstetricia, de urgencias generales y urgencias quirúrgicas.



Dicha etapa de la transmisión de la enfermedad corresponderá al momento más agudo del contagio, e implicará que el virus SARS-CoV-2 ya se encuentra en todo el territorio nacional y habría aumentado el número de casos confirmados.



Del plan para la reconversión hospitalaria en la Fase 3 se desprende que la estrategia de esa institución abarca 184 unidades para atención de Covid-19. Además, tres ’unidades nuevas adicionales’ y cinco más de uso temporal.



Ante la Fase 3 epidémica, el IMSS ha trazado nueve líneas de acción:



’• Toda la capacidad potencial y factible de nuestras Unidades Médicas atienden pacientes Covid-19.



’• Las Unidades de referencia se reconvierten en su máxima posibilidad.



’• Algunas Unidades Médicas se convierten totalmente en Unidades Covid-19.



’• Se suspenden servicios programados en su totalidad.



’• Continúan los servicios urgentes en Unidades de Atención híbrida.



’• Se mantiene la atención gineco-obstétrica y pediátrica en los hospitales diseñados para tal fin.



’• Se subrogan servicios de gineco-obstetricia, de urgencias generales y urgencias quirúrgicas.



’• Se subrogan los servicios de hemodiálisis interna en donde sea factible y necesario.



’• El personal de salud se concentra, en su mayoría, en la atención de pacientes Covid-19, a través de la estrategia de ‘equipos Covid’.’



El pasado l3 de abril, el gobierno federal firmó el convenio de colaboración ’Todos juntos contra el Covid-19’, en el que participan las instituciones del sector público, la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, con el objetivo de liberar espacios en las instituciones públicas y que sean atendidos los pacientes con coronavirus.