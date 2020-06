Hostigamiento a reportera en Chiapas

El siguientes es el COMUNICADO CONJUNTO, titulado, ’EL GREMIO PERIODÍSTICO ORGANIZADO DE MÉXICO, REPRUEBA LA ACTITUD IRRESPETUOSA DEL SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN CONTRA DE REPORTERA’, que como siempre solidarios lo reproducimos integro:



’La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A. C., FAPERMEX; el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México; el Club Primera Plana, CPP, y la Asociación Nacional de Locutores de México, ANLM, nos unimos a la protesta pública del Sistema Informativo MEGANOTICIAS, por la manera agresiva y el hostigamiento cometido por el secretario de Salud del Estado de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, en contra de la reportera Lizbeth Jiménez Leyte.



De ninguna manera podemos tolerar la forma irrespetuosa y denigrante, como la adoptada en contra de nuestra colega reportera Lizbeth Jiménez Leyte, durante una conferencia de prensa ofrecida este miércoles 24 de junio, donde se abordaba el tema de la pandemia del Coronavirus SARS CoV2, en aquella entidad.



Como gremio organizado de México, no podemos aceptar que este tipo de conductas se conviertan en práctica común en contra de ningún periodista de México, y menos en contra de una colega mujer que tuvo la valentía de enfrentar con argumentos a quienes se encuentran en este momento al frente de una noble institución como es la de Salud.



Por eso reprobamos la manera en que se condujo José Manuel Cruz Castellanos, funcionario del Gobierno de Chiapas, quien tiene la responsabilidad y la obligación de informar de manera comedida, objetiva, respetuosa y oportuna la situación que prevalece respecto a la pandemia del COVID-19.



La FAPERMEX, CONALIPE, FELAP, CPP y ANLM, expresamos nuestro respaldo al Sistema Informativo MEGANOTICIAS, y a todo su cuerpo de reporteros, convencidos de que el periodismo debe contribuir para que la sociedad esté mejor informada y tome las mejores decisiones en esta inédita etapa por la que estamos atravesando no solamente los mexicanos, sino los ciudadanos del mundo.



Como gremio periodístico organizado de México, no podemos permitir que ningún funcionario, del nivel que sea, trate de manera denigrante a ningún periodista, hombre o mujer, que su único cometido es preguntar para esclarecer la información que se hará llegar a la sociedad a la que nos debemos y que es urgente en este momento histórico dar a conocer oportunamente.



Exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinen para que la información que se hace llegar a los medios concuerde, pues muchas ocasiones su molestia estriba porque los periodistas, con datos proporcionados por las propias autoridades, son discordantes y es cuando arremeten contra los comunicadores a quienes tratan de culpar de sus errores cuando son cuestionados porque no hay coincidencia en la información entre las autoridades de los tres niveles.



Por este tipo de conductas como la asumida por José Manuel Cruz Castellanos, es que en México, gran cantidad de hombres y mujeres valientes, han sido desplazados de sus lugares de origen, muchas veces perseguidos, hostigados y amenazados e inclusive asesinados, por el único hecho de tratar de cumplir con la responsabilidad que tenemos conferida como interlocutores entre la autoridad y la sociedad.



Al Gobierno del estado de Chiapas y concretamente al Secretario de Salud de aquella entidad, José Manuel Cruz Castellanos, les demandamos una inmediata disculpa pública, no solo a la colega periodista Lizbeth Jiménez Leyte, sino al gremio periodístico en general, por la manera en que se condujo durante esa conferencia de prensa y su compromiso de que no volverá a ocurrir un hecho similar en contra de ningún otro reportero ni de esa entidad, ni de ninguna otra parte de la República Mexicana.



Como Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y como Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, no podemos entender, ni podemos aceptar que haya funcionarios que no entiendan el papel que tienen asignados y por sentirse superiores, actúen de manera prepotente e insulten, ofendan o denigren la actividad periodística de los profesionales de la comunicación de todo el país.



Inician la lista de dirigentes firmantes: por FAPERMEX: Juan Ramón Negrete Jiménez y Óscar Manuel Alvizo Olvera, presidente del Consejo directivo y del Comité de Vigilancia, respectivamente; por CONALIPE: maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, por CPP: licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente; por ANLM: maestra Rosalía Buaún Sánchez, presidenta, y el autor: Secretario de Desarrollo Social de FELAP.



Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.







Lic. Teodoro Rentería Arróyave.

Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo

CONALIPE, C.V.

Presidente.