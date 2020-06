Hoteleros cierran acceso a la playa Guayabitos

Por Norma Cardoso

Aun cuando hace, aproximadamente, seis meses la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Zona Federal Marítimo, Terrestre y Ambientes Costeros (Dgzfmtac), entregó a las autoridades del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, en Nayarit, 30 accesos públicos hacia las diferentes playas de ese municipio, donde ningún particular podrá impedir los accesos, hay quienes se empeñan en cerrarlos.



No obstante, que la instrucción del Secretario de Medio Ambiente, Víctor M. Toledo, es liberar todas las playas del país y vigilar que no se viole el libre acceso a las mismas y de cumplir el compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de respetar las garantías constitucionales de acceder, transitar y disfrutar de las playas del territorio nacional, el no acceso hacia las playas se sigue dando.



En esta ocasión un grupo de artesanos se quejó del cierre del Andador Jacarandas, en la Playa de Guayabitos, del municipio de Compostela, donde se ha colocado una cerca de mampostería para que comerciantes y artesanos no puedan acceder a la playa para vender sus productos.



De acuerdo a informes, esta cerca se encuentra entre dos hoteles, denominados Hotel y Suites Anahí, propiedad de Irina Zamora Quezada y Las Cabañas del Capitán, de Rosana Araujo Silver y Cristóbal Fernández Araujo, por lo que se supone son quienes colocaron estos impedimentos de acceso al mar; inclusive, señalan los quejosos, el año pasado se contrató seguridad privada para evitar que pasaran por ese lugar público los vendedores.



Es así, que solicitan la intervención de la SEMARNAT, de las autoridades municipales y estatales, para que se imponga una multa, y se acabe con este tipo de acciones antijurídicas, ya que los accesos al mar son para el disfrute de todos.