Hoteles de Taxco no darán servicio hasta cumplir con reglas sanitarias de Sectur: líder

*Se busca garantizar la buena estadía a los visitantes, indica Ramón Brito Cuevas





Taxco, 5 de junio. El presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Taxco, Ramón Brito Cuevas, quien lamentó que este sector perdió más de 30 millones de pesos dentro de la Jornada Nacional de Sana Distancia por la pandemia del Covid-19, adelantó que las hospederías de la organización quizá no prestarán sus servicios a partir del 15 de junio como se tiene pronosticada la reapertura el sector turístico, hasta cumplir con algunos lineamientos sanitarios establecidos por la Secretaría de Turismo federal (Sectur), con la finalidad de garantizar la buena estadía a los visitantes.



Dijo que esta mañana en una reunión virtual con otras agrupaciones del sector turístico a nivel estatal, la organización de Taxco acordó con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, reactivar sus actividades bajo los lineamientos sanitarios federales y operando a 30 por ciento de capacidad en caso de reabrir el 15 de junio, y ’cada uno de los miembros tendrá que decidir si reabre el 15 de junio o bien hasta cumplir con la certificación de Punto Limpio Covid-19’.



Explicó que los agremiados quizá no operarán para la fecha establecida, porque lo que pretenden es tener hoteles con la certificación del sello de calidad de Punto Limpio Covid-19 que ofrece la Sectur, para competir en nuevos nichos y segmentos garantizando la higiene y la sanitización de los hoteles de Taxco para recuperar el turismo que ya se había captado.



’En todo caso, explicó, no podemos reabrir de inmediato porque como mandata el decreto federal que como somos una empresa no esencial, tenemos que estar reabriendo cumpliendo con los semáforos Covid-19; es decir, si está en rojo tendremos que cerrar, pero si está en anaranjado lo haremos, pero a 30 por ciento de nuestra capacidad’.



Con todo esto, destacó cada uno de los miembros decidirá si se arriesga abrir con esas medidas y ’abrir una semana y la siguiente no’, pero ’estamos de la mano con el gobernador, Asrudillo Flores con los acuerdos que se tomaron, para ver qué vamos hacer como destino y como estado, respecto a los lineamientos que ha emitido la Sectur para el sector turístico y al final vamos a obedecer a lo que ellos nos digan’.