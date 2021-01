Hoy 4 de enero, Día del Periodista

Inseguridad y economía, flagelo de comunicadores

Realmente es poco o nada lo que hay que celebrar

La violencia del narco y la austeridad republicana



HOY 4 de enero, en Tamaulipas y en otras entidades del país se recuerda, festeja o se celebra (aunque hoy en día no hay nada que celebrar) el Día del Periodista, oficio o profesión según cada caso específico, cada vez más difícil de cumplir derivado de dos factores preponderantes: la inseguridad y la economía.



Los continuos asesinatos de trabajadores de la información, principalmente por denunciar actividades ilícitas del crimen organizado, ha obligado a periodistas y comunicadores a protegerse con el escudo de la autocensura, ante la incapacidad de los tres niveles de gobierno para brindar la seguridad que merece todo habitante a lo largo y ancho del territorio nacional.



Asimismo, la austeridad republicana en el gobierno de la Cuarta Transformación para difundir la actividad pública y garantizar el derecho a la información de la sociedad mexicana, es otro flagelo que está impactando severamente a las empresas dedicadas a la comunicación impresa y electrónica.



Es decir, por un lado, la delincuencia organizada y cárteles de la droga sometiendo a periodistas y medios de comunicación que osan ventilar sus actividades fuera de la ley y, por el otro, la 4T apretando la soga a los comunicadores con el pretexto de frenar el dispendio de los gobiernos neoliberales, lo cual, por supuesto existió, pero sin que se justifique la generalización.



También, la pandemia del siglo provocada por el virus SARS-Cov-2 que provoca la enfermedad Covid-19 también afectó al gremio periodístico, por lo cual hubo luto en gran parte de las entidades federativas. El contagio, confinamiento y medidas restrictivas obligaron a asociaciones civiles gremiales a suspender actividades programadas o bien llevarlas a cabo virtualmente.



En la esquina noreste del país, Comunicadores Unidos A.C. de Tamaulipas, hubo de suspender IX Carrera Atlética 10 K que habría de realizarse el domingo 17 de mayo del año pasado. Por el mismo motivo, en acatamiento a las medidas dictadas por las autoridades de salud se decidió cancelar por primera vez la celebración del Día del Periodista, tras 19 años de festejo ininterrumpido.



El Covid 19 y otras causas naturales provocaron luto en la familia gremial matamorense, en el año que recién terminó. Rindieron tributo a la madre tierra los compañeros JOSÉ LUIS OCHOA MÉNDEZ, HEBERTO CASTILLO HERNÁNDEZ, EMILIO ZAVALA, SILVIA SOSA TREVIÑO, FEDERICO CASTILLO GARCÍA, JESÚS TORRES y ANTONIO TREVIÑO BAUTISTA.



Sin embargo, en el 2020 no todo fueron noticias o hechos negativos. Lo profesional y la trayectoria periodística de periodistas y comunicadores locales colocaron en alto el nombre de Tamaulipas en escenarios gremiales que se llevaron a cabo de manera virtual, con sede en la ciudad de México.



El licenciado FRUCTUOSO SÁENZ, conductor de Televisa Noreste en el horario estelar, obtuvo el reconocimiento y medalla al Mérito por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México A.C. que preside la licenciada en periodismo y locución ROSALÍA BUAÚN SÁNCHEZ.



El sexagenario Club Primera Plana de la ciudad de México que preside el licenciado en periodismo JOSÉ LUIS URIBE ORTEGA, llevó con éxito su entrega anual de Reconocimientos a la Trayectoria Periodística a trabajadores de la información con 25 años o más en quinquenios cumplidos de ejercicio periodístico.



De manera virtual pasaron lista de presentes cuatro comunicadores tamaulipecos propuestos por Comunicadores Unidos A.C.: JOSÉ LUIS CASTILLO SANDOVAL, JAIME REQUENA LUGO, RAFAEL RODRÍGUEZ DUÉÑEZ y ANTONIO SÁNCHEZ RUVALCABA.



A pesar de vientos y tempestades provocados por la pandemia, la labor social de año con año de la citada asociación civil gremial no se vio interrumpida. Comunicadores Unidos A.C. de Tamaulipas y la Asociación Beneficencia y Cultura No. 1 desplegaron altruista labor social coordinada entre la licenciada LUPITA DÍAZ y la maestra LILIA ANGELINA LUGO, respectivamente, para llevar ropa, juguetes y despensas alimenticias a familias de escasos recursos económicos que viven en colonias marginadas al sur-oriente de este puerto fronterizo.



Si las condiciones sanitarias lo permiten, Comunicadores Unidos A.C. de Tamaulipas reanudará su actividad de promoción deportiva en mayo próximo y, por supuesto, en el análisis de propuestas de periodistas tamaulipecos para participar en los certámenes nacionales de 2021.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Comunicadores Unidos A.C. de Tamaulipas se solidariza con el colega y amigo LIC. JOSÉ LUIS URIBE ORTEGA, presidente del Club Primera Plana de la ciudad de México, por el sensible fallecimiento de familiar muy cercano, haciendo votos por una pronta resignación.



Y hasta la próxima.

