Leyeron bien mis cuatro lectores.



No es un error éste.



Hoy es Navidad.



Todos los cristianos nacemos el día de Resurrección como hombres nuevos. La muerte del Hombre en la cruz fue un acto de amor, el más amoroso acto que la historia registra. Por él nos vino la esperanza: Dios, imagen y semejanza del hombre, resucitó: Nosotros, semejanza e imagen de Dios, habremos de resucitar también.



Aquél que es vida verdadera nos mostró que no hay verdadera muerte. No existe la nada; el vacío no existe; no hay obscuridad que la luz no pueda disipar.



La Pascua es fiesta de primavera; en ella resurge nueva vida. Nos alegramos porque en este día -la otra Navidad- confirmamos nuestra esperanza en la vida eterna: la vida del Amor.



¡Hasta mañana!...