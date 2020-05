Hoy No Circula en Hidalgo para obligar a ciudadanos guardar cuarentena por Covid 19



Juan Ricardo Montoya



Pachuca, Hgo a 2 de mayo.



Con multas que van de los 868.80 hasta los 43 mil 440 pesos a los automovilistas, a partir del lunes 4 de mayo se pondrá en marcha el programa Hoy No Circula en Hidalgo como medida para abatir la movilidad, y con ello contener o prevenir contagios por Covid 19.



La medida, anunciada este sábado será aplicará de forma temporal para todos los vehículos que circulen por el estado de Hidalgo toda vez que es la entidad en que menos se respetan las medidas aplicadas para combatir el Covid-19.



El programa se aplicará a los conductores de autos particulares y deja exentos de esta medida a los vehículos que atiendan servicios públicos, seguridad pública, y urgencias, en particular médicas.



Así los días lunes y el primer domingo de cada mes dejarán de circular vehículos con terminación de placa par.



Los martes y segundo domingo del mes aquellos con terminación de matrícula non.



Los miércoles y tercer domingo del mes los automotores con terminación de placa par y jueves y cuarto domingo del mes con non.

Finalmente,los viernes y quinto domingo del mes: vehículos con terminación de placa par.



Además, los sábados no circularán todos los vehículos con terminación de placa non.



A quienes infrinjan el programa habrá sanciones, desde apercibimientos hasta multas económicas, que podrán ser aplicadas por elementos de la Secretaría de seguridad pública estatal, Secretaría de Movilidad y transporte de Hidalgo, Secretaría de salud estatal y los gobiernos municipales.



Roberto Rico, director de la coordinación jurídica del gobierno del estado de Hidalgo, confirmó que este acuerdo ya ha sido firmado por el gobernador Omar Fayad Meneses, por lo que se publicará a lo largo del sábado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.



Esto para que pueda iniciar su aplicación el próximo lunes 4 de mayo en los 84 municipios.