¿Hoy por hoy quién defiende a la niñez en México?

En el primer foro virtual por zoom denominado ’Los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Tiempos del COVID-19″, contando con destacadas profesionales como: la Dra. Olga María Esquivel, Mtra. Juana Inés Jiménez y Mtra. Luz María Huertas.



Quiero comentarles que se inscribieron más de 500 personas a la conferencia vía aplicación zoom y fue vista completamente en vivo por la página oficial de 50 más 1; sin duda, un acierto de la anfitriona de este foro y titular del capítulo 50 +1 Estado de México, la diputada federal, Ana Lilia Herrera Anzaldo, que integro a estas panelistas de primer nivel para platicar de los derechos de los niños y niñas.



El inicio conto con la madrina de lujo para abrir las participaciones en este foro de solidaridad y de aportación en esta época de confinamiento, desde el Estado de Chiapas la Presidenta Nacional del Colectivo de Mujeres 50+1, María Elena Orantes, señaló que ’gracias por la bienvenida Ana Lilia a este nuevo foro virtual, que sin duda es la nueva forma de comunicación para todos y todas ’.



’Este es un nuevo momento que estamos enfrentado, tenemos que cambiar, ya que hablar de los niños, niñas y adolescentes es hablar de este encierro y si es cierto están confinados en su casa, pero, sus derechos no están exilados, sus derechos siguen siendo salud, identidad, jugar a ser felices’.



El enlace se dio muy natural, pero con sus problemas de señal (que suele pasar por la mala recepción en lugares alejados), prosiguió Orantes López líder de 50+1 diciendo que ’en Chiapas tú hablas a los hospitales, a los centros de salud, no existe el contagio del covid19 (son pueblos pequeños), ya que la atención primaria está abocada a la atención del coronavirus’.



Las cosas no han sido sencillas. Chiapas es de los estados que tienen menos conectividad y ahora lo están viviendo, en un sistema donde se va la luz eléctrica y se pierden las clases, y quienes salen afectados es la niñez.



Los temas…



- ¿Cómo garantizar el acceso a los derechos humanos en la niñez?, exposición de la Mtra. Juana Inés Jiménez.

- ¿La salud mental en este tiempo de contingencia de las madres, padres, cuidadores de los niños, niñas y adolescentes?, impartida por la Mtra. Luz María Huerta.



Posteriormente, se realizó sesión de preguntas y respuestas que fueron contestadas atinadamente. Acto seguido, agradeció la líder mexiquense Herrera Anzaldo a todas las participantes y aseguro que habrá dos foros por semana con temas que sean útiles para la sociedad, sin antes de darle el uso de la palabra a María Elena Orantes quien remató que ’quiero felicitarte Ana Lilia, desearte muchísimo éxito por estos foros’.



Actualmente la organización 50+1 la conforman más de mil mujeres, consolidando un pacto de sororidad y unidad para el impulso de la participación de las mujeres en la vida pública nacional.



