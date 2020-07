El Presidente Andrés Manuel López Obrador, a dos años de su triunfo electoral dio un informe de gobierno

desde Palacio Nacional.



Son avances y logros de su gestión, el Ejecutivo federal destacó, ’a pesar de los pesares’, los resultados han sido buenos’.



’Hoy se cumplen dos años de la memorable jornada cívica que nos permitió llegar por mandato popular a la Presidencia de la República; 5 meses después tomamos en cargo y le hemos venido ejerciendo en representación del pueblo’.



’Se cancelaron las pensiones millonarias a ex presidentes de la República; no hay derroche y se terminó el lujo insolente en el gobierno’.



’Inicio el proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec con la ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos y la creación de 10 parques industriales’.



’Se han mejorado y ampliado 17 mil 974 viviendas para familias pobres; se han hecho obras de mejoramiento urbano de 17 municipios’.



"No se permite la corrupción y se redujo en 95% el robo de combustibles; las grandes empresas nacionales y extranjeras han pagado sus adeudos pendientes a la Hacienda pública; quedó prohibida la condonación de impuestos, se han presentado denuncias contra falsificadores de facturas".

’El país ha comprendido la naturaleza del riesgo que enfrentamos y entre todos estamos saliendo delante de esta difícil circunstancia, hemos comenzado a promover la recuperación económica mediante el apoyo a los más pobres y a las pequeñas empresas y negocios en tres meses hemos entrego un millón 278 mil créditos’.



"Aclarar, que lo que estamos haciendo con el resto de la clase media alta, hasta las personas de mayores ingresos.



Por orden de importancia sostengo que el principal beneficio que estamos dando a ese sector reside en conseguir la paz y la tranquilidad en México, como todos sabemos ningún mal se equipara a la violencia y nada es más valioso que vivir en paz, con tranquilidad".



’La pandemia precipito como todos sabemos y es de dominio público, precipito la crisis del modelo neoliberal y a diferencia de otros tiempos y de lo que hacen y respetamos a otros gobiernos de otras latitudes.



Nuestra estrategia para remontar la caída de la economía ha sido distinta, en vez de seguir el sofismo neoliberal, en el cual si llueve fuerte arriba gotea abajo, nosotros damos apoyos empezando por la base de la pirámide social y de ahí hacia arriba.



"Hoy ya inició la aplicación del T-MEC en un momento por demás oportuno, pues la vecindad con la economía más fuerte del planeta y las circunstancias actuales de recesión global nos ayudará a impulsar actividades productivas y crear nuevos empleos, este es el motivo principal del próximo viaje a Estados Unidos y mi encuentro con el presidente Donald Trump.



"Es un hecho que el tratado atraerá más inversión extranjera para la industria de exportación, se crearán más oportunidades de negocios para empresarios y comerciantes así como puestos de trabajo mejor pagados para profesionales con altos niveles académicos, empleos para mujeres y hombre del bajío y el norte del país".



’Antes de la crisis satinaría, 18 millones de hogares eran beneficiados de cuando menos de uno de los programas sociales en curso’.



"Hoy, el Banco de México, dio a conocer que las remesas de mayo aumentaron en 18 por ciento con relación a abril, lo cual refuerza mi pronóstico de que ya pasó lo peor de la crisis económica".



"555 mil trabajadores perdieron su empleo en abril; mayo, 345 mil y junio, 83 mil. Estoy convencido con en julio, sino aumentan los empleos, por lo menos se mantendrán".



"Por eso nada nos va a detener en el propósito fundamental de transformar a México por la vía pacífica pero rápida y profunda, sostengo que para el 1 de diciembre de 2020 estarán ya establecidas las bases de la nueva forma de hacer política".



’En las próximas elecciones sin dejar de respetar a órganos autónomos como el INE y el TEPFJ, vamos a estar todos atentos para que las elecciones sean verdaderamente libres y limpias.



Cuando hace unos días expresé este compromiso se molestaron y empezaron a vociferar que era intromisión e injerencia, olvidan que la democracia implica el respeto al mandato del pueblo, un mandato que en el pasado reciente fue atropellado por el fraude impulsado desde la cúspide del poder político y económico y solapadas por autoridades electorales.



Por ello, desde 1 de diciembre de 2018 dejamos en claro que no caeríamos en acciones abyectas y observaríamos imparcialidad partidista y respetaríamos resultados, pero también reitero actuaremos denunciando sin titubeos y con firmeza cualquier intento de fraude electoral con el mismo criterio que sostuvo el apóstol de la democracia’.



"Amigas y amigos, gracias por seguir confiando en mí; el apoyo de ustedes ha sido fundamental para la victoria como para gobernar enfrentando a la reacción conservadora. La victoria ha sido de todos’.



"Les refrendo mi compromiso de continuar siendo fiel a los principios que nos inspiran de no mentir no robar y no traicionar’.



"Deseo heredar a mis hijos más que bienes materiales, honestidad, amor al prójimo y a la Patria; y en lo público seguiré luchando unido a muchos mexicanos que buscamos desterrar las atrocidades de nuestro querido México, acabar con esa peste que es la corrupción y enfrentar la monstruosa y vergonzosa desigualdad social’.



’Vamos pues todos juntos a seguir luchando para vivir con dignidad, nosotros y las nuevas generaciones en una sociedad más próspera, justa y fraterna, no dejemos de recordar lo que decía Lope de Vega: en la empresa de tanta gloria solo intentarlo es victoria. Viva México".