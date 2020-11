Huachicol, aumentó violencia y pérdida de vidas

• También, solicitó información sobre posible intervención de petroleros en las redes que posibilitan esta actividad ilícita



El Huachicol, o robo de combustible, no solo representa un delito que atenta contra las finanzas públicas, sino también ha traído consigo otras consecuencias negativas, como el aumento de la violencia y la pérdida de vidas, indicó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).



También, la Institución solicitó información sobre la posible intervención de integrantes de la petrolera en las redes que posibilitan esta actividad ilícita, pues consideró que la divulgación de los datos posibilitará conocer el impacto de los grupos dedicados al robo de combustible en el personal que labora en Petróleos Mexicanos, evaluar de manera integral las políticas anticorrupción y de seguridad, así como presentar propuestas para minimizar los costos humanos en el combate al huachicoleo.



Para la Comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, ’este fenómeno no solo representa un delito que atenta contra las finanzas públicas, al generar grandes pérdidas en ingresos en una empresa del Gobierno, también ha traído consigo otras consecuencias negativas, como el aumento de la violencia y la pérdida de vidas que deterioran nuestro tejido social y socavan nuestro Estado de Derecho’, afirmó.



Por lo tanto, urgió a Petróleos Mexicanos (Pemex), dar a conocer el número de trabajadores que resultaron heridos y/o perdieron la vida al combatir el robo de combustible, del 1 de enero de 2019 al 18 de septiembre de 2020, precisando fecha, lugar, cargo del empleado y si hubo algún detenido.



Dijo que el pleno del INAI resolvió que ’es importante transparentar la información, pues permitirá a la ciudadanía tener claridad, por un lado, sobre dos de las repercusiones más graves del huachicol: las lesiones y la privación de la vida de personas que prestan sus servicios a la paraestatal’.



La Comisionada Ibarra Cadena, agregó: ’Este fenómeno no solo representa un delito que atenta contra las finanzas públicas, al generar grandes pérdidas en ingresos en una empresa del Gobierno, también ha traído consigo otras consecuencias negativas, como el aumento de la violencia y la pérdida de vidas que deterioran nuestro tejido social y socavan nuestro Estado de Derecho’, señaló.



En respuesta a la persona interesada en conocer los datos, Pemex señaló que el número de trabajadores heridos o que perdieron la vida al combatir el robo de combustible en el periodo referido era igual a cero, ya que no contaba con registros de denuncias relacionadas con sus trabajadores por esos hechos posiblemente constitutivos de delito.



Inconforme, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI



En el análisis el caso, a cargo de la ponencia de la Comisionada Ibarra Cadena, se advirtió que, en solicitudes presentadas en los años 2013 y 2015 sobre este tema, Pemex, a través de la Gerencia de Seguridad Física, proporcionó información sobre el número de heridos, muertos y detenidos en acciones de combate al robo de combustible.



De acuerdo con el Estatuto Orgánico de la empresa del Estado mexicano, la Gerencia de Seguridad Física tiene a su cargo implementar estrategias para garantizar la seguridad física del personal de Pemex, además de implementar acciones orientadas a repeler agresiones que alteren el orden laboral o pongan en riesgo las instalaciones y bienes inmuebles.



Por tanto, se concluyó que no es posible validar la respuesta otorgada por el sujeto obligado, pues cuenta con una unidad administrativa encargada de velar por la seguridad de los trabajadores y, en ocasiones anteriores, ha entregado datos como los solicitados.



Así, el Pleno del INAI revocó la respuesta de Pemex, a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva en la Gerencia de Seguridad Física y proporcione al particular el número de trabajadores que han sido heridos y/o muertos al combatir el robo de combustible, del 1 de enero de 2019 al 18 de septiembre de 2020, precisando fecha, lugar, cargo del empleado y si hubo algún detenido.