Huelga del STUACh en el ’olvidado’

Texcoco, Mèx., 31 de marzo.- Ante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 y debido a la falta de propuestas de las autoridades académicas; el movimiento de huelga del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo (STUACh) ha quedado ’olvidado’, a 25 días de haber iniciado el paro laboral.



José Feliciano Gómez Flores, secretario general del STUACh afirmó que a pesar de haber entregado sus demandas laborales a las autoridades en su revisión del contrato colectivo de trabajo, salarial y revisión de violaciones, desde hace cuatro meses; no ha habido solución y ante la pandemia, la próxima audiencia fue diferida hasta el próximo 5 de mayo.



El STUACh ha determinado reducir al mínimo las guardias que mantienen los trabajadores en la sede principal de Texcoco y los diversos campus en el país y que los adultos mayores de más de 65 años y trabajadores con diabetes, obesidad, hipertensión o enfermedad pulmonar, no se presenten a sus guardias ante la pandemia.



’El rector, José Solís Ramírez no ha tenido algún acercamiento con nosotros para solucionar el conflicto. Han dejado olvidado nuestro movimiento de huelga por el desinterés de las autoridades y la pandemia’, dijo.



El líder sindical recordó que entre sus demandas laborales se encuentran el cumplimiento de la prestación de fin de año en diciembre de 2019 y que consta de 12 mil 500 pesos por concepto de vales en monedero electrónico y las autoridades hasta el momento solo se les ha ofertado 2 mil 400 pesos.



Agregó que en cuanto a la reparación de las violaciones al contrato colectivo, sólo las autoridades ofrecen atender el 40 por ciento, dejando pendientes el 60 por ciento.



’Las violaciones corresponden a los movimientos escalafonarios y cubrir las plazas vacantes que son 400 de niveles altos como jefes de oficina; además de la reclasificación de compañeros que desempeñan funciones por las que no fueron contratados y les asignan funciones diferentes son 300 compañeros’, apuntó.



Destacó que en cuanto al aumento salarial el STUACh demandó un 20 por ciento y se les ofreció el tope salarial del 3.4 y el 1.8 en prestaciones.



’Nosotros estamos demandando una homologación del tabulador con nuestro referente el STUNAM que consta de a este año del 6.22 por ciento, en donde nos ofrece la autoridad un ajuste de tabulador de 4.2 a 2.2 en forma ascendente; ahí lo vemos aceptable’.



’Tambièn exigimos integrar una clausula de limitación del contrato colectivo del trabajo que se refiere al personal de confianza contratado unilateralmente por la institución porque entre sus conocidos demandan a la institución ganándoles sumas millonarias. Estamos solicitando para favorecerá a la institución que se quiten esos gastos que eroga la universidad y que ahorita tiene un hoyo fiscal de casi 300 millones de pesos’, afirmó.



Sostuvo que la última audiencia de negociación fue el pasado 25 de marzo, pero se les aplazó para el 5 de mayo por la contingencia sanitaria.



Hizo un llamado a las autoridades académicas a destrabar la huelga que estalló el pasado 7 de marzo y dar solución a las demandas de los mil 967 trabajadores que conforman el STUACh.