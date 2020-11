Huelga por el Contrato Colectivo, SNTINFONAVIT

Líder sindical Carlos Aceves del Olmo de cumpleaños

CIUDAD DE MEXICO a 5 de noviembre del 2020.- El próximo 12 de diciembre el Sindicato de Trabajadores del INFONAVIT que encabeza el arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, presentara el emplazamiento a huelga con vencimiento el 22 de enero, en defensa absoluta de su contrato colectivo de trabajo y aumento salarial.

El dirigente sindical puntualizó que en caso de estallar el movimiento de huelga el primer minuto del 22 de enero, no será contra la institución, sino contra la administración que encabeza el director Carlos Martínez, quien como condición para iniciar negociaciones exigió el emplazamiento.

’Por ningún motivo pretendemos perjudicar a los derechohabientes y a sus familias, que son a quienes nos debemos. No dejaremos tirado el trabajo ni nos cruzaremos de brazos, pero no se permitirá la entrada al instituto de funcionarios hasta que no se resuelva el pliego petitorio que en su momento se presentará’, puntualizó.

Explico que anteriormente nunca fue necesario llegar a ningún emplazamiento, toda vez que siempre predomino el diálogo, los intereses de los derechohabientes y los servicios de la institución.

Dijo que saben perfectamente cuáles son sus obligaciones, pero también como hacer valer sus derechos. ’Nunca, ni ayer ni ahora hemos pretendido afectar a una institución del Estado Mexicano, como es el INFONAVIT, que pertenece a los trabajadores y que opera de manera tripartita y que benefician a miles de familias mexicanas en todo el país.

Informó que el próximo lunes tendrán un pleno nacional y una más el 20 de noviembre para definir el pliego petitorio y los cuadros de trabajo correspondientes al movimiento sindical.

Insistió que debe quedar muy claro que en caso de estallar el movimiento de huelga no es contra la institución sino contra la administración, pues no queremos perjudicar a los trabajadores ni a los empleadores. ’Nosotros somos empleados de los trabajadores derechohabientes, buscamos la mejor de las auditorias para que podamos tener un buen arreglo y participación de los conciliadores por parte del gobierno.

’Por primera vez después de muchos años, más de 14 años de no haber emplazado, hoy se emplaza. No había habido necesidad, pero ahora quieren que les demos ese trato y con mucho gusto. Que no crean que es muy gracioso el tema y no lo es, no es temerario que se quiera violar el contrato colectivo y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados,’ dijo el dirigente sindical.

Dijo que para la administración es un desprestigio ante la opinión pública. ’Como es posible que una organización seria, no quiera llegar a un arreglo con sus trabajadores. Nosotros no vamos a defender privilegios, sólo nuestros derechos y así no dejan otra alternativa’, dijo.

Informó que hoy la autoridad laboral ordeno a la administración la reinstalación de una compañera en Sinaloa y que se había estado pendiente de ella. El día 10 hay otra audiencia de otra compañera, suspendida por covid 19.

Finalmente dio a conocer que el SNTINFONAVIT está apoyando a los damnificados de Tabasco, con despensas con despensas, muchas de las cuales ya se entregaron con alimentos y artículos de primera necesidad.

PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL TRABAJO CUMPLE 80 AÑOS

El presidente del Congreso del Trabajo y secretario general de la CTM, principal central obrera del país, Carlos Aceves del Olmo (Ciudad de México; 5 de noviembre de 1940), festeja hoy su cumpleaños número 80, trabajando como senador der la República y miembro de la Comisión de Trabajo.

Su registro señala que es un líder sindical mexicano y político, actualmente Secretario General del Comité Nacional de la CTM Confederación de Trabajadores de México, es miembro del Partido Revolucionario Institucional. Fue elegido como Presidente del Congreso del Trabajo en febrero de 2017. Ha sido diputado federal en tres ocasiones y senador de la república en dos.

Es miembro y dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, actualmente su Secretario General; ha sido en tres ocasiones Diputado Federal, en representación del XXVIII Distrito Electoral Federal del Distrito Federal a la LVI Legislatura de 1994 a 1997 y plurinominal a la LVIII Legislatura de 2000 a 2003. Ha sido electo Senador por lista nacional para el periodo de 2006 a 2012.

En redes sociales los integrantes de la CTM, han estado enviando felicitaciones a su líder nacional y miembros del Congreso del Trabajo, como el arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones, líder del Sindicato del INFONAVIT también se ha sumado en esta lista.

UNA DE LAS PEORES CRISIS HUMANITARIAS Y SOCIALES EN HAITI

La Confederación Sindical Internacional (CSI) señala que la comunidad internacional está pasando por alto una de las peores crisis humanitarias y sociales de la historia de Haití, agravada por la pandemia de la COVID-19. En los últimos años, el país caribeño ha visto una completa desintegración de los servicios públicos, el desmoronamiento del Estado de derecho y la violación generalizada de los derechos humanos.

La actual administración del Joven el Mouse ha provocado niveles de corrupción endémica no vistos desde el final del régimen autocrático de Duvalier en 1986. El año pasado, el Tribunal de Cuentas de Haití documentó la malversación de 1.459 millones de euros de un acuerdo petrolero con Venezuela, destinado originalmente a proyectos de desarrollo e infraestructura y en la que están involucrados empresarios haitianos, la clase política y el propio presidente.

La corrosión de la aplicación de la ley ha dado paso a la toma de control por parte de bandas criminales provocando horribles matanzas cada vez más comunes en el país. En 2018, 71 personas murieron en la matanza de La Saline, un barrio pobre de la capital Puerto Príncipe. Investigaciones independientes han señalado la conexión del Gobierno con el baño de sangre, pero la mayoría de los perpetradores nunca han sido imputados.

Desde entonces se han producido atrocidades similares, como el episodio que tuvo lugar a principios de septiembre, cuando 12 personas fueron brutalmente asesinadas.

Los sindicalistas son víctimas de una represión sistémica, con una ola de despidos, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte dirigidas contra los pocos sectores en donde los trabajadores han podido organizar sindicatos, tales como la educación, el sector público y las zonas francas de exportación. Los ataques contra los sindicatos por parte de los ministros gubernamentales son moneda corriente. El ministro de Educación transfiere a los dirigentes del sindicato de la educación, contra quienes se han emitido órdenes de detención. El ministro de Obras Públicas, intentando por todos los medios acelerar la privatización del sector eléctrico, ha expedido órdenes de detención contra los líderes del sindicato de la electricidad.

Otro ejemplo de la corrupción y el abuso endémicos es el de las denuncias fundadas de abuso sexual sistemático de niñas en la academia nacional de fútbol y la confiscación de sus pasaportes. El presidente de la federación nacional de fútbol, Yves Jean-Bart, y otros tres funcionarios han sido suspendidos por la FIFA mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Mouse gobierna como dictador de facto, ya que las elecciones legislativas previstas para el año pasado nunca se celebraron y el país carece actualmente de representación parlamentaria. Actualmente está a punto de arrogarse aún más poder tras convocar recientemente un referéndum para reformar la Constitución, el cual no puede tener lugar de forma libre o legítima en las condiciones actuales.

’La comunidad internacional se ha cruzado de brazos mientras el pueblo trabajador de Haití soporta implacables abusos y dificultades por parte de una élite violenta y corrupta. Mouse se ha beneficiado personalmente de esta apatía. Se siente facultado para seguir gobernando por la fuerza sin temer las consecuencias que vengan del extranjero’, constata Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI. ’Solo rompiendo el silencio en la esfera internacional la sociedad civil haitiana será capaz de reunir fuerzas para restaurar la democracia’.

En respuesta a la necesidad de actuar en este sentido, la CSI y sus organizaciones afiliadas haitianas, CTH y CTSP, son cosignatarias de ’StopSilence Haiti’ una nueva coalición internacional de organizaciones de derechos humanos que exigen el fin de la impunidad en el país y rechaza el acaparamiento de poder de Mouse. Para más información sobre la campaña consulte https://www.cetri.be/STOP-SILENCE-HAITI?lang=fr