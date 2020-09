Hugo López, el ¡burócrata perfecto!

Desmiente a científico de Lancet

Todos los hombres tienen los mismos derechos. Pero hay algunos con más poderes que otros. La desigualdad está ahí.

Aimé Césaire, poeta de Martinica





En libros de superación personal, el empleado perfecto, en el sector privado, que tiene varias virtudes que se enfocan a habilidades laborales, capacitación constante, honestidad y productividad.

Sin embargo, para la burocracia son otras las ’virtudes’. Pareciera que todo se enfoca para adular al jefe, al jefe de su jefe; hasta llegar a la máxima esfera de poder. No hay espíritu de sacrificio por el país. Es simplemente el servilismo para la estructura del buró administrativo.

El subsecretario de Salud, Hugo López, un político que se cree de izquierda, pero cobra con la derecha, es el burócrata ejemplar. Se ríe de los chistes de sus jefes, aunque sean malos o de muy mal gusto; bloquea a los científicos que puedan hacerle sombra en su puesto; miente para alagar a sus superiores y, de ello se siente satisfechos. Ello, aunque arrastre a la muerte a miles de personas.

Atrajo poder por ’virtudes’ de adulador, no por poner al servicio del Pueblo Sabio, sus mínimos conocimientos o de los verdaderos científicos para disminuir los efectos económicos y de salud, de la pandemia.

Brincan de gusto, porque los rusos eligieron a mexicanos como conejillos de indias con su vacuna Sputnik, y cuestiona a la más afamada revista científica de salud, Lancet, por criticar su pésimo manejo en la pandemia. Eso no es arrogancia es el más grave error que hará perder votos a la 4T el año próximo.

PODEROSOS CABALLEROS

PAVLOVICH

Desesperados los morenistas en Sonora por las pifias cometidas en sus alcaldías, inventan ’noticias’ que plantan en portales de periódicos de prestigio en contra de la gobernadora Claudia Pavlovich. Difundieron que familiares del esposo de Claudia habían comprado una empresa. Fue desmentido por los dueños de la compañía y los dueños del medio, mostraron la verdadera portada. Todo un cuento chino de quienes, con mentiras, quieren acceder al poder.

SHEINBAUM- GUERRA ÁLVAREZ

Las diversas menciones favorables que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheimbaun, hizo del Poder Judicial de la Ciudad de México durante su II Informe, habla de la cercanía que el magistrado Rafael Guerra Álvarez mantiene con la administración capitalina.

ADOLFO DOMÍNGUEZ

Las empresas AD Duraznos y Líderes en Proyección Empresarial, denunciaron a la marca española Adolfo Domínguez en tribunales mexicanos, por intento de fraude por 14.3 millones de euros. Quisieron cobrar por mercancías que no se habían vendido por el cierre de establecimientos ante el Covid-19 en meses pasados. Por esa crisis, Adolfo Domínguez cerró 20 tiendas en el país. Por lo pronto no podrá cobrar las garantías internacionales y podría responder por perjuicios que deja este procedimiento mercantil.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

BAYER-IBERDROLA

En México Iberdrola, que preside Ignacio Galán, suministra 105 MW de energía eólica la farmacéutica alemana Bayer, que en México está bajo el liderazgo de Manuel Bravo. Desde el parque eólico de Iberdrola en Santiago, en Guanajuato, suministrará energía eléctrica para que reduzca su huella de carbono a la compañía de sus 4 plantas en CDMX, EDOMEX, Tlaxcala y Veracruz.

