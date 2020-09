Hugo López oculta acuerdo con Rusia

Compraron 32 millones de vacunas

• Primeras pruebas, e noviembre

• Sputnik cona Covid-19, en fase III

• Casetas de cobro SI, vías de tren NO



Los derechos del hombre nacen de la tradición judeocristiana que da importancia al individuo y el carácter sagrado de la persona humana

Margaret Tatcher, exprimir ministra de Reino Unido





¿Miente el subsecretario de Salud y líder frente a la pandemia, Hugo López? El viernes 18 de septiembre afirmó que aún no hay acuerdo comercial con Rusia para su vacuna contra el Covid-19.

Pero esta es la realidad: el 9 de septiembre, en Moscú, se firmó un contrato entre México y Rusia para el suministro de 32 millones de dosis de la vacuna suda Sputnik V. La firma la hizo la secretaría de Salud, con el consentimiento de Hugo López, con el Fondo Ruso de Inversión Directa, que dirige Kiril Dmítriev, y la farmacéutica Landteiner Scientific.

Esta empresa, según el acuerdo, distribuirá esas vacunas en noviembre de este año.

El equipo de López, les confirmó a los rusos que el 66% de los mexicanos expresó su confianza en su vacuna, según encuesta realizadas en el país.

La vacuna que suministraría al 25% de la población, se basa en los vectores de adenovirus humanos que según, Dmítriev, son la opción segura. Dijo que 75 publicaciones internacionales (incluida Lancet que descalificó López el mismo viernes), y 250 estudios clínicos ’confirmaron la seguridad de Sputnik V’.

Reconoce el director del Fondo Ruso de Inversión Directa que se encuentra en fase III, precisamente donde Astra Zeneca y Oxford, el proyecto estadounidense, detectó en dos voluntarios casos de mielitis, una afección al sistema nervioso por su propia vacuna.

La verdad no se sabe cuál es la vacuna efectiva o la mejor en la lucha contra del Covid. Pero llama la atención que el señor Hugo López oculte esa adquisición. ¿Qué ocultan sus mentiras?

PODEROSOS CABALLEROS

CNIAA- JUAN CORTINA GALLARDO

No hay que perder de visa los pronunciamientos del líder de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, Juan Cortina Gallardo, sobre el azúcar. Califica de infundios graves y las iniciativas sin sustento que traerá un mayor daño al campo mexicano. Castigan la producción con impuestos, etiquetado más agresivo, prohibiciones de venta e incluso insinuado, sin justificación, una relación entre el consumo de azúcar de caña y los efectos del COVID-19.

TOYOTA

Toyota, bajo el liderazgo de Luis Lozano Olivares, confirmó que Invertirá 170 millones de dólares adicionales a su planta en Guanajuato, para ampliar la capacidad de producción de la camioneta Tacoma, de 100 mil a 138 mil unidades anuales a partir del 2022. El anuncio de la inversión la hizo el gobernador de esa entidad, Sinhue Rodríguez.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

WE WORK

La iniciativa de We Work, Expansión y TOP Companies, Ranking Súper Espacios de Trabajo, lanzan su edición 2020, en la que destacan aquellas empresas que se han renovado frente a los cambios en el mercado laboral. Por ello, reconocieron a GINgroup, presidida por Raúl Beyruti, que en su centro operativo Santa Fe, transformó sus espacios, al generar una cultura y entorno motivador, que permite mejorar la vida de sus colaboradores para que puedan sentirse más felices, aumentando su productividad y creatividad.

