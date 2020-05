‘Hugo Sánchez más inteligente que Cristiano Ronaldo’: Ángel Cappa

Exentrenador, escritor, ideólogo y amante del buen futbol –férreo crítico de la dictadura argentina de Rafael Videla, que dejó más de 30 mil muertos desaparecidos–, Ángel Cappa Polchi, con un efímero paso en el futbol mexicano, está convencido que Hugo Sánchez Márquez –cinco veces campeón de goleo en España– fue uno de los definidores más inteligentes que ha visto en el terreno de juego.



Y lanza una temeraria, incendiaria, aseveración:



’Es incluso mucho más inteligente que Cristiano Ronaldo’.



Matiza en charla con el diario deportivo Récord de España:



’El portugués tiene potencia, capacidad con las dos piernas, cabecea, pero Hugo era mucho más vivo y pícaro dentro del área.’



De Bahía Blanca, Argentina, Cappa, 73 años de edad, probablemente el más auténtico defensor del Menottismo, contó que incluso en una ocasión compró una entrada detrás de la portería contraria exclusivamente para ver a Hugo Sánchez en el Bernabéu.



’Detrás de la portería me di cuenta de los movimientos que hacía. Siempre trabajaba la distracción y quedaba solo para definir. Él manejaba el engaño y ése es el concepto fundamental del futbol y de todo el juego y Hugo lo hacía de una manera excepcional’, añade el argentino, quien desde Madrid hace un recuento del futbol mundial.



—–¿Quién considera que puede ser el mejor mexicano de la historia?



–Eso no lo puedo decir. Son distintos puestos. Cuando uno habla de la historia tendría que decir, de lo que yo vi porque puede haber jugadores del 60 o del 70 en México que fueron maravillosos, así que ahí no me animo a opinar.



––Aunque una vez se compró una entrada exclusivamente para ir a ver a Hugo Sánchez en el Bernabéu, comenta la reportera Paola Herrera.



–Hugo Sánchez fue uno de los mejores goleadores que yo he visto. Era un goleador y vivía para el gol. Pero yo fui al Bernabéu porque él definía a un toque y yo decía, eso cómo es. La mayoría de los goles, a un toque. No sé si fue un partido o dos. Me puse detrás de la portería para ver nada más que a él y me di cuenta de las maniobras que hacía…



’Era muy inteligente. Nunca hacía lo que él no podía hacer. Nunca lo vi conducir mucho con la pelota, nunca lo vi regatear o gambetear a alguien, siempre jugaba a uno o dos toques porque él sabía que para gambetear no era muy hábil y casi nunca lo hacía.



’Era un jugador inteligentísimo para la definición. El manejaba el engaño y ese es el concepto fundamental del futbol y de todo el juego y él lo hacía de una manera excepcional. Cuándo viste un jugador que defina el 90% de sus goles a un toque, nunca.



’Fue uno de los definidores más inteligentes que yo he visto. Mucho más inteligente que Cristiano Ronaldo. El portugués tiene potencia, una capacidad con las dos piernas, cabecea, pero Hugo era mucho más vivo, mucho más pícaro dentro del área.



––¿Y qué opina sobre el Javier Hernández como goleador?



–El Chicharito es un goleador de raza. A los goleadores no se les discute. Te pueden gustar o no pero con un goleador como Chicharito o como Hugo Sánchez que hacen goles durante muchos años o lo incorporas o no lo incorporas pero no se discute. Y además el goleador tiene una virtud muy importante para los entrenadores y es que te dan de comer, así tú puedes hacer poesía después tranquilamente.



Cappa fue un trotamundos del balón. Dirigió equipos en Argentina, España, México –Atlante en 1999), Perú y Sudáfrica. Es autor de un puñado de libros donde destaca, También Nos Roban el futbol.



––¿Cómo ha cambiado el futbol cuando usted era entrenador en España a como es ahora?



–El futbol cada vez depende más o está más atrapado por el negocio. Le han transmitido al futbol ya casi totalmente la lógica empresarial, por lo tanto el dinero es lo que manda, por ejemplo la Final de la Supercopa Española se juega en Arabia Saudí, no tiene sentido, pero ¿por qué se juega en Arabia Saudí? porque hay dinero y en vez de jugar los campeones, lo hacen los campeones y los subcampeones, así hay más partidos.



’Eso tergiversa absolutamente el futbol y hay una frase que acuña este concepto que es «hay que ganar como sea y lo único que importa es ganar», porque ganar da dinero, entonces, a través de ese tul que es el resultado se analizan los partidos y los equipos…



’Todo se analiza a través del resultado y de los números. Se trata de cuantificar el futbol por ejemplo, cuántas pases dio un equipo, cuantos pases dio un jugador, cuántos pases acertó y cuántos falló. Pero lo esencial no se puede cuantificar… Entonces se trata de que el futbol lo reduzcamos a la estadística en este momento… Todo se hace de acuerdo al resultado.



’Esto lo dijo Bielsa y yo se lo copio: ‘el futbol cada vez se parece más al concepto de un empresario que al concepto futbolístico, porque el empresario analiza rendimientos no merecimientos, en cambio en el futbol también tienen que ver los merecimientos’. Es lamentable.



––¿Cómo cree que ha evolucionado Zidane como entrenador –del Real Madrid–?



–Uno no lo sabe. Me ha pasado a mí. A veces planificas un partido de forma maravillosa pero los que deciden son los jugadores, y si ese día no salieron bien, perdimos.



––Pero, ¿cree que tiene identidad este Real Madrid?



–No. Yo creo que no. Lo que ha hecho Zidane es que el jugador juegue libremente, pero lo que no tiene es un funcionamiento colectivo que sostenga los malos días de algunos jugadores. ¿Es culpa de Zidane? no lo sé. Solamente pueden juzgar a los entrenadores, los jugadores, los demás como dijo una vez Obdulio Varela, el famoso capitán del Maracanazo: ‘los de afuera, somos de palo’.



—¿Cree que Eden Hazard hace jugar mejor al equipo?



–Claro, todos los jugadores hacen mejor al equipo y Hazard lo hace mejor. Ha tenido mala suerte hasta ahora.

—¿Era necesario el cambio de entrenador en el Barcelona?



–Eso no lo puedo decir. El Barcelona no jugaba bien, es cierto pero el club iba primero. No sabemos cuál era la influencia de Valverde en el equipo, si era mucha o poca.



–– ¿Has visto algún cambio en el sistema de juego?



–Que se vea no. El Barcelona toca más pero lo que pasa es que se toca y se tiene la pelota para fabricar una situación de gol. Si yo no fabrico una situación de gol el toque no sirve. La posesión es elemental, es una necesidad del juego, pero es como el dinero.



’Tú para vivir necesitas dinero, ahora, si tú no tienes casa, tienes un millón de euros y te lo compras en caramelos, lo utilizas mal. No es que está mal tener el dinero, es que lo utilizas mal. No es que esté mal tener la pelota es que la utiliza mal.



’Por ahora el Barcelona tiene la pelota y tiene 5 tipos de espaldas a la portería contraria y estáticos, entonces pueden estar todo el día tocando la pelota, no hay movimientos, no hay engaño, no hay movimientos para engañar colectivamente. Pero como vivimos en una cultura de la inmediatez le estamos pidiendo a Quique Setién que ya él llegue diga buenos días y haga cambios y eso necesita un tiempo, hay que esperar.’