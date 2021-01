Hugo Sánchez, ‘milagro’ que puede exorcizar ‘cruzazuleadas’

+»Puede inyectar la dosis de motivación que Cruz Azul necesita», asegura



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- El verbo cruzazulear se ha convertido en estigma deportivo. Vergonzante tatuaje indeleble en la piel celeste de la afición del equipo cementero, uno de los más importantes del futbol mexicano. Incluso ya comenzó a usarse popularmente como sinónimo de derrota, afrenta. Hace 23 años que Cruz Azul no conquista un título de liga.



El descalabro más deshonroso ocurrió en la semifinal del torneo Guardianes 2020, recién finalizado, cuando de forma inimaginable La Máquina fue eliminada por Pumas con un marcador de escándalo: 0-4. Hubo quien llamó a ese resultado, con ácida sorna, ’la madre de todas las cruzazuleadas’.



Nada parece revertir esa maldición gitana.



Sin embargo, aparece una luz al final del largo túnel de crónicas decepciones.



La posible llegada del polémico Hugo Sánchez a la dirección técnica de Cruz Azul «sería muy benéfica» para el equipo, toda vez que «sabe mucho» de futbol. Pero, sobre todo, ’puede inyectarle al plantel esa dosis de energía que necesita para motivarse’, consideró Rubén Matturano, otrora integrante del cuerpo técnico de La Máquina.



Hace varios días, diversos medios informativos y comentaristas han coincidido en afirmar que, a los 62 años de edad, el Pentapichichi sería anunciado como nuevo estratega de los celestes. Sin embargo, hasta el momento, la directiva no ha confirmado ni negado su contratación.



Para el también entrenador y preparador físico –inseparable auxiliar de Ignacio Trelles, el mejor técnico en la historia del balompié nacional– la incorporación de un técnico mexicano al conjunto cementero ’sería muy positiva’, pues el futbol tricolor es ’muy malinchista’ y siempre prefiere a los extranjeros.



’Si esto se llega a concretar, le estarían dando un voto de confianza a los timoneles nacionales y sería algo muy alentador’, aseguró.



Estimó que para el también ex integrante de Pumas y del Real Madrid ’sería un paso muy importante en su carrera. A Hugo lo han vituperado muchísimo, lo han hecho pedazos. Y no se vale. pues él ganó todo como jugador. Es uno de los mejores del país. Si no es que el mejor, y siempre están criticándolo.’



Además, agregó Matturano, logró dos campeonatos de forma consecutiva (en los torneos Clausura y Apertura 2004), ’y ahí dijeron que no fue gracias a él. Creo que no le han dado su justo valor.



Por eso, para él, ’sería una buena decisión contratarlo’.



Destacó que Sánchez, cuya más reciente experiencia como entrenador fue en 2012 con el Pachuca, cuenta ’con mucha capacidad, tiene una personalidad muy fuerte’. Y eso, enfatizó, daría confianza a los jugadores.



’Podría echar mano de su vasta experiencia para contagiarle al equipo esa actitud ganadora que posee. Él salió adelante en España, donde le decían ‘indio’ y otras barbaridades’



Según Rubén Matturano, Hugol, ’supo sobreponerse a eso y logró forjar ese carácter que lo hizo sobresalir pese a tantas adversidades. Espero que le pueda transmitir esa seguridad a los jugadores de Cruz Azul. Ojalá que su contratación sí se lleve a cabo’.



En tanto, la cadena Espn –donde Hugo Sánchez es comentarista–, mencionó que uno de los principales aspectos que ha impedido que Sánchez sea anunciado de forma oficial como nuevo timonel cementero es que aún no se define la duración de su contrato, pues mientras él busca firmar por dos años, la directiva celeste tiene planeado que sea sólo por 12 meses.



El portal deportivo indicó además que el ex entrenador del Real Madrid pretende tener al mismo cuerpo técnico que tenía cuando dirigió a Pumas, con Sergio Egea incluido.



(Con información del diario La Jornada)