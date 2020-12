Huixquilucan anuncia que habrá descuentos en impuesto predial

HUIXQUILUCAN, Méx.- 22 diciembre 2020.- A partir del 4 de enero, el gobierno municipal de Huixquilucan aplicará bonificaciones del 8, 6 y 4 por ciento, por el pago anual anticipado del impuesto predial, durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente.



Durante enero, los contribuyentes tendrán un descuento del 8 por ciento en el pago anual del impuesto predial. En caso de estar al corriente en sus contribuciones podrán acceder a un descuento adicional del 8 por ciento.

Asimismo, por aprobación del Cabildo, también se aplicarán bonificaciones a personas que integran grupos vulnerables entre los que se incluyen pensionados, jubilados, huérfanos, menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas sin ingresos fijos y personas físicas cuya percepción diaria no rebase los tres salarios mínimos.



En este sentido, el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar enfatizó que a lo largo de su gestión los ciudadanos han visto como sus impuestos están aplicados correctamente.



Precisó que el municipio cuenta con finanzas sanas y muestra de ello es que no se ha pedido ningún tipo de crédito, además de que no se tienen deudas con proveedores y las prestaciones de los servidores públicos se han respetado, a pesar de los recortes presupuestales por parte de la Federación.



Durante los meses de febrero y marzo, los huixquiluquenses también tendrán bonificaciones en el pago de sus impuestos, de 6 y 4 por ciento, respectivamente, a los cuales se adicionan los descuentos por contribuyente cumplido o si pertenece a un sector vulnerable.