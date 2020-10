Huixquilucan con el sistema de salud más grande del país

HUIXQUILUCAN, Méx.- 19 octubre 2020."El sistema de salud que tenemos en Huixquilucan, no lo tiene ningún otro municipio del país y hoy que es el día mundial contra el cáncer de mama, el gobierno y DIF Huixquilucan ofrecen paquetes de salud a bajo costo para la detección y prevención de esta enfermedad", manifestó el Alcalde Enrique Vargas del Villar.



Recordó que su gobierno, siempre se ha preocupado por la salud de los ciudadanos y por ello la construcción del Complejo Rosa Mística en donde la atención a los pacientes es de primera calidad y a precios accesibles.



"Por 350 pesos, el costo más bajo que no hay en ninguna parte del país, las mujeres se pueden hacer los estudios médicos. El complejo Rosa Mística y el gobierno de Huixquilucan tienen el sistema de salud más grande de todo el país".



Es por ello comentó, que militantes de un partido político pretenden desacreditar el trabajo que se ha hecho en salud y en otros temas, algo que no les funciona porque Huixquilucan es un gobierno altamente calificado por la ciudadanía, todas las obras están pagadas al 100 por ciento y en el caso del Complejo Rosa Mística, se tienen grandes casos de éxito.



Durante la Cuadragésima Cuarta Sesión ordinaria de Cabildo, se guardó un minuto de silencio por las mujeres que han perdido la vida a causa del cáncer de mama. En este espacio, Vargas del Villar, señaló que en el Complejo de salud se atiende a la población con diferentes padecimientos los cuales van desde una rehabilitación física hasta tratamientos especializados, como es la hemodiálisis, a precios accesibles y con la mejor atención.



Recordó, que en el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), se cuenta con un tanque terapéutico, de los cuales en el país solo hay 5, además de los albergues Renacer, Mater Dei y Sagrado Corazón, así como los 2 centros de rehabilitación contra las adicciones.