Huixquilucan desciende al lugar 15 en casos de contagio por COVID-19

HUIXQUILUCAN, Méx.- 11 Mayo 2020. Gracias al trabajo coordinado entre el gobierno municipal y la ciudadanía, Huixquilucan continúa bajando el número de casos activos de coronavirus (Covid-19), aseguró el alcalde Enrique Vargas del Villar.



De acuerdo al más reciente informe del sector salud, en el municipio se tienen 39 casos activos, colocándolo en el lugar número 15 del Estado de México.



El Edil precisó, que desde el inicio de la contingencia sanitaria, su gobierno tomó cartas en el asunto y buscó en todo momento proteger y salvaguardar la salud de los huixquiluquenses, por ello se suspendieron actos masivos y las actividades no esenciales en la administración pública municipal, entre otras medidas.



Vargas del Villar llamó a la ciudadanía, a no bajar la guardia en las medidas de higiene, pues las acciones emprendidas por el gobierno municipal y adoptadas por los huixquiluquenses, han permitido detener los contagios de manera exponencial en la localidad.



"Mantengamos el optimismo y sobre todo, la fuerza para respetar las medidas sanitarias que protegen nuestra vida y la de nuestra familia", puntualizó Vargas del Villar.

