Huixquilucan, Naucalpan y Tlalnepantla, con focos importantes de coronavirus en Edoméx

La base de ’Datos Abiertos’, publicada por la secretaría de Salud del Gobierno Federal en relación a la expansión de la pandemia en México, permite establecer que en el caso del Estado de México, los focos principales de contagio se ubican en los municipios de Huixquilucan, Naucalpan y Tlalnepantla, con focos importantes en el oriente del Estado de México, con Nezahualcóyotl como epicentro.



Aunque el gobierno del Estado de México, se resiste a transparentar la estadística municipal del avance de la pandemia de Coronavirus, a diferencia de entidades como Guerrero y Aguascalientes (y otras 23) que han hecho de la transparencia un ’arma’ para vencer el coronavirus, el gobierno federal, publicó una base de datos en la que es posible establecer con precisión, los focos de contagios en cada entidad.



En el caso del Estado de México, estos focos se localizan claramente en el norponiente, incluido Huixquilucan, donde pese a lo dicho por sus autoridades locales, en cuanto a que los casos referenciados ahí eran ’importados’ por la presencia del Hospital Ángeles, hoy sabemos que al menos la mitad de los reportes son de personas asentadas en Huixquilucan, pues la Base de Datos del gobierno federal, los referencia a partir del lugar de residencia de los pacientes (el que ellos señalaron a las autoridades de salud) y no del lugar donde se hospitalizaron o donde se levantó su expediente (clínica, hospital o consultorio).



Ecatepec de Morelos, también presenta un foco de brote importante, con al menos 76 casos diagnosticados ahí y referenciados en ese municipio, el más poblado de todo México.



Desafortunadamente el gobierno del estado de México al no transparentar estos datos miles o millones están en riesgo, al no disponer de información clara sobre la situación del avance del coronavirus en sus comunidades.