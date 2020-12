Humildad, diálogo y entendimiento, plantea Jacko Badillo a aspirantes de Morena

Con la experiencia de haber participado en dos procesos electorales, el ex candidato a la presidencia municipal de Acapulco, Joaquín Badillo Escamilla convocó a los aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura a mantenerse unidos.



’Con mucha humildad y sencillez les puedo compartir que no hay mejor fórmula, en cualquier partido político que la unidad, el diálogo y el entendimiento para solucionar las diferencias o desencuentros’, expresó el empresario acapulqueño y miembro destacado de la sociedad civil.



’Con mucho respeto, con mucho entusiasmo, con emoción incluso invitaría a mis amigos aspirantes a ser primero coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y posteriormente el candidato, a que con mucha madurez, viendo por el bien de quienes vivimos aquí en Guerrero, en Acapulco, se respeten los resultados que han de venir; sabemos que previo a ello obviamente todos están trabajando, haciendo su máximo esfuerzo, pero nada es más importante que luchar por la unidad al interior de Morena’, añadió.



Jacko Badillo, como es conocido popularmente por los acapulqueños, subrayó que esa unidad debe ser real, no simulada, sin lugar a la descalificación, con respeto, civilidad, ’y que gane el mejor, el que garantice el mejor futuro para Guerrero, aquel hombre o mujer que más allá de ser el más conocido o el más popular, o el más preparado, el más capaz, cuente también con buenos antecedentes, méritos, historia, principios, valores, resultados, arraigo, para que los guerrerenses estemos seguros de que en Morena van los mejores hombres y mujeres que puedan servirle a nuestro estado’.



Para ello dijo que debe haber madurez política y mucha honestidad personal, que demuestren que son dignos aspirantes a ocupar la honrosa responsabilidad de ser candidatos, pues no deben de olvidar, puntualizó, que son parte de la Cuarta Transformación que está construyendo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, ’y que habemos muchos mexicanos, guerrerenses y acapulqueños que tenemos confianza y fe de que este proyecto se lleve a cabo, se concrete, y para ello, insisto, la premisa fundamenta, la pieza clave, la columna vertebral es la unidad’, concluyó.