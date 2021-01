Humildad y unidad, pide Mario Moreno, precandidato del PRI

Finalmente hay precandidato del PRI a la gubernatura, en la persona de Mario Moreno Arcos, quien en su registro realizado este domingo pidió a todos los actores políticos priistas, unidad.

En el evento estuvo Héctor Apreza, quien ha reafirmado que se sumará a la candidatura de Moreno Arcos.

Pero el ausente fue Manuel Añorve.

Y esto genera dudas acerca de su lealtad a su partido y a su adhesión a la candidatura de uno de MMA.

Es pública la invitación que el senador Manuel Velasco Coello le hiciera a Añorve Baños para que sea el candidato de la alianza PT-PVEM.

Y esta invitación no tiene más intención que dividir al tricolor, pues ahora Velasco Coello será señalado de jugar el papel de esquirol, después de que su partido fuera por muchos años palero del PRI y sus líderes de beneficiaran económica y políticamente de esa alianza.

Justamente quienes mandan en Morena no quisieron esa asociación con el Verde Ecologista por ’ser traidor a las causas populares’ y palero del PRI –Mariana Guillén dixit– y porque en su percepción le restará votos al tricolor antes que a otro partido.

La pregunta es si Manuel Añorve, al igual que Odiseo, se pondrá cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas provenientes del partido verde o caerá en la tentación por las promesas de tener una candidatura, aunque destinada a la derrota.

Otra versión que corre en las redes sociales es que Añorve dirigirá los destinos del PRI durante este proceso electoral.

Pero hasta que no tome protesta como dirigente del tricolor, estará la duda del papel que jugará en este proceso electoral.

Porque al parecer hay de dos sopas: irse de candidato al Verde PT o sumarse de lleno a los trabajos de su partido para ganar esta elección.

Después de su registro, Mario Moreno dirigió un discurso a los cientos de simpatizantes y militantes priistas reunidos en la explanada del tricolor, donde hizo algunos importantes compromisos, siendo el primero luchar por la igualdad de las mujeres y por una vida libre de violencia.

El PRI no pudo haber elegido a mejor candidato, ya que el expresidente municipal de Chilpancingo ha ganado seis elecciones, sin embargo, en su discurso pidió mesura y evitar falsos triunfalismos.

También convocó a todos los actores políticos a la civilidad y a la unidad, y saludó respetuosamente al ahora exaspirante a candidato Héctor Apreza Patrón y al ausente, Manuel Añorve Baños, a quienes reconoció su papel en este proceso y el hecho de que han actuado en bien de la unidad y del estado.

Mario Moreno en todo momento de su discurso mostró humidad, y con esa actitud pidió a todos los actores políticos su ayuda y que se sumen a su candidatura, sabedor de que no va solo en este camino.

El mismo respeto externó hacia el precandidato del PRD, Evodio Velázquez Aguirre, a quien envío saludos, y será con quien medirá el nivel de aceptación que cada quien tiene en los electores.

Y quien tenga mayor aceptación, menos negativos y mayores posibilidades de ganar la gubernatura frente al candidato de Morena, de la alianza Verde–PT, del PES, etc, será el candidato del PRI–PRD.