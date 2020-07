Hunde a Consejeros de Morena la ambición de perpetuarse: quieren acaparar las regidurías en Hidalgo

Los Consejeros Estatales en Hidalgo no han estado a la altura de la Cuarta Transformación que requiere el país, al grado que ahora ’su lucha’ se centra en salir como los principales beneficiados en regidurías.



Con el foco en la renovación de ayuntamientos que se realizará este año, diversos grupos políticos tienen peleas intestinas al interior del partido para tener una rebanada de pastel. Ordenados por preponderancia, está el grupo de Simón Vargas, el Grupo Universidad, El Grupo Tula, el de Abraham Mendoza, el de los Fundadores, el de Canek Vázquez, el de Julio Menchaca, el de José Guadarrama, además de otros pequeños.



Por si lo anterior fuera poco, algunos ya están pensando en un futuro seguro.



Es el caso de la mayor parte de los Consejeros Estatales, quienes aún teniendo los pendientes de la renovación de la dirigencia, del cambio o no de género para los candidatos en 5 municipios hidalguenses, así como de los finalistas que serán sometidos a encuestas para definir a sus candidatos, están más preocupados por saturar con sus nombres -y los de sus allegados- los espacios en las regidurías de diversos ayuntamientos.



La exigencia histórica de un cambio que no es sencillo y que tampoco será rápido les quedó grande, pues ahora son señalados como vulgares oportunistas que quieren el pastel para ellos solos.



La última medición de aprobación de AMLO por parte de El País da al mandatario un 68%; para dar un parámetro, el poll of polls del diario español fue el más atinado a la hora de predecir la victoria de 2018.



Lo anterior quiere decir que por pura inercia, alrededor de 60 municipios se vestirían de guinda en los presentes comicios… pero como lejos de ayudar, estorban, el número podría decrecer hasta los 48 o incluso menos.



Bonita se ve la dirigencia dando un mensaje de unidad, de cambio, de ideología y de alineación al mandatario federal, mientras por otro lado, cometen todo tipo de triquiñuelas para aferrarse a la ubre.