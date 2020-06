’Icono inalcanzable’ del futbol, Italia 4-3 Alemania, en mundial México 70

+La Squadra Azzurra gana 4-3, en dramático partido, y califica a la final contra Brasil



+’Nítidos recuerdos’ de exjugadores, medio siglo después



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- ’Icono inalcanzable’, ’histórico’ y ’esencia del futbol en 120 minutos’. Así rezaban este miércoles los diarios italianos en recuerdo del partido entre Italia y la Alemania federal en la semifinal del 17 de junio de 1970 en México, considerada una de las competiciones más emocionantes de la historia del futbol internacional del siglo pasado.



El orgullo y la admiración que causó Gianni Rivera, autor del gol decisivo en el minuto 111 –cuando conectó con un cruce perfecto del delantero Roberto Boninsegna–, siguen vivos, y han quedado plasmados en los múltiples eventos de conmemoración organizados en Italia y las numerosas publicaciones de los medios de comunicación del país, hoy a 50 años de distancia de aquel increíble partido en el Estadio Azteca de Ciudad de México, ante más de 110 mil aficionados.



Donde, incluso, hay una placa alusiva a ese encuentro.



’Demasiadas emociones, demasiados golpes de corazón, demasiado todo (…) para Italia, ese día será para siempre un icono inalcanzable’, describió la Gazzetta dello Sport, uno de los principales periódicos deportivos italianos, describe Irene Savio, corresponsal del semanario Proceso para Apro, su agencia noticiosa.



Pese al paso del tiempo, ese partido, ganado por Italia por 4-3 —tras una prórroga con cinco goles en 30 minutos, después de que los primeros 90 minutos acabaran 1-1—, es aún un símbolo ’de la tenacidad de los italianos’, consideró, en el mismo tono, Il Corriere della Sera, el diario más leído de Italia.



No es extraño. El momento en aquellos años tuvo una alta carga emotiva para Italia, un país que todavía sufría por las secuelas de su nefasta aventura bélica en la Segunda Guerra Mundial.



Recuerdo de Rivera



Ese partido ’también sirvió para eso’, dice Gianni Rivera, en entrevista con Proceso.



’La gente salió a festejar en las plazas, se juntaron todos, personas de izquierda, de derecha, de centro… todos juntos festejaron algo en común’, explica Rivera, quien en ese entonces tenía 27 años y ya se había convertido en el primer italiano en ganar el balón de oro (1969).



En esta línea, el antiguo futbolista hace un paralelismo con la actual pandemia del covid-19 y se augura que también ahora el futbol moderno pueda volver a tener un rol positivo para sobrellevar las dificultades que la humanidad está enfrentando a causa de la pandemia.



’Este aniversario es también para todos aquellos que festejaron ese partido y que ya no están aquí. Ojalá podemos aligerar un poco el dolor que ahora sienten sus familias’, precisa Rivera.



En cuanto a sus recuerdos del partido, el exjugador considera que el famoso gol hecho por él ’hoy no sería posible’, por los actuales esquemas futbolísticos, más rígidos que los de entonces.



’Nosotros nos aprovechamos de un momento de euforia y relajación de los alemanes. Nos dejaron un hueco y lo utilizamos’, cuenta, al añadir que, para Italia, ganar un partido contra Alemania sigue siendo ’excepcional’ pues ’ellos son considerados más fuertes en el plano físico’.



También recordó que uno de los aspectos de aquel Mundial que aún recuerda muy claramente es que algunos partidos se disputaron ’a nivel del mar, mientras que otros se llevaron a cabo a miles de metros de altitud, lo que implicó un gran gasto enérgico’ para los jugadores no acostumbrados a esas condiciones, afirmó.



–¿Y cuál fue el mejor momento de ese partido? interroga la reportera



–Cuando el árbitro pitó el final’, respondió riéndose Rivera, quien los últimos meses ha terminado su formación como entrenador futbolístico, una profesión a la que ahora le gustaría dedicarse, responde.



Otros jugadores, que también formaban parte del conjunto italiano cuando se jugó ‘el partido del siglo’, también han tenido palabras de afecto sobre aquellos días.



’Fue una aventura que quedará en la historia. Pero nunca me hubiese imaginado que medio siglo después generase aún recuerdos tan nítidos’, comentó, por su parte, el antiguo delantero Bonisegna, en declaraciones a AgenSir.



Conmemoraciones



El daño inflingido hoy a Italia por otra catástrofe, la actual pandemia del covid-19, no impidió que las autoridades italianas organizasen conmemoraciones en recuerdo del famoso partido.



Ejemplo es el de la Federación Italiana de Futbol (FIGC, por sus siglas en italiano) que, pese a las restricciones aún en vigor por la epidemia, organizó una serie de eventos online a través de la plataforma digital de la entidad (www.figc.it), en la cual a partir de hoy se retransmitirán documentales y entrevistas a ex jugadores.



Además de ello, la FIGC también lanzó el hashtag #LaPartitaDelSecolo (#ElPartidoDelSiglo) para los aficionados interesados en compartir en las redes sus recuerdos de aquella competición, una iniciativa que, tan solo en Twitter, generó miles de tuits.



’Las crónicas de ese entonces nos recuerdan que en Milán había tantos televisores encendidos a la vez que hubo daños al sistema eléctrico’, escribió uno de ellos.



Finalmente, el domingo 21 al mediodía (horario italiano, 7 horas menos en México), está previsto que una delegación de la FIGC liderada por el presidente de la organización, Gabriele Gravina, sea huésped del embajador de México ante Italia, Carlos García de Alba



Acto en el que también se prevé que compartan sus recuerdos los mundialistas italianos Rivera, Boninsegna, Giancarlo De Sisti, Dino Zoff y -de manera virtual- los mexicanos Ignacio Calderón, Guillermo Hernández y Enrique Borja.



Al final del acto, según el programa de la agenda, Gravina entregará a los exjugadores una camiseta conmemorativa realizada especialmente para la ocasión.



La iniciativa se enmarca en una serie de eventos de diplomacia cultural organizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.