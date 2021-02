Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura

La Palabra de Dios



Jueves 11 febrero, 2021



Primera Lectura

Gn 2, 18-25

En aquel día, dijo el Señor Dios: ’No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él, para que lo ayude’. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán.



Así, pues, Adán les puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo.



Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó:



’Ésta sí es hueso de mis huesos

y carne de mi carne.

Ésta será llamada mujer,

porque ha sido formada del hombre’.



Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa.



Por entonces los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza por ello.

Palabra de Dios

Te alabamos, Señor



Salmo Responsorial

Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

R. (cf 1a) Dichoso el que teme al Señor.

Dichoso el que teme al Señor

y sigue sus caminos:

comerá del fruto de tu trabajo,

será dichoso, le irá bien.

R. Dichoso el que teme al Señor.

Su mujer, como vid fecunda,

en medio de su casa;

sus hijos, como renuevos de olivo,

alrededor de su mesa.

R. Dichoso el que teme al Señor.

Esta es la bendición del hombre que teme al Señor:

’Que el Señor te bendiga desde Sión,

que veas la prosperidad de Jerusalén

todos los días de tu vida’.

R. Dichoso el que teme al Señor.



Aclamación antes del Evangelio

Sant 1, 21

R. Aleluya, aleluya.

Acepten dócilmente la palabra

que ha sido sembrada en ustedes

y es capaz de salvarlos.

R. Aleluya.



Evangelio

Mc 7, 24-30

En aquel tiempo, Jesús salió de Genesaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer, que tenía una niña poseída por un espíritu impuro, se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies.



Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: ’Deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos’. La mujer le replicó: ’Sí, Señor; pero también es cierto que los perritos, debajo de la mesa, comen las migajas que tiran los niños’.



Entonces Jesús le contestó: ’Anda, vete; por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija’. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama, y ya el demonio había salido de ella.

Palabra del Señor

Gloria a ti, Señor Jesús



Reflexión del Evangelio de hoy



Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne

Bien sabemos que el Génesis en todo el relato de la creación del mundo, del hombre, de la mujer no lo hace desde la ciencia. Emplea más bien un lenguaje simbólico, vivo, sencillo, ingenuo, para darnos a conocer estas verdades primeras.



El pasaje que hoy nos toca comentar parte de que Dios ya ha creado al hombre: ’Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo’ y le colocó en el jardín de Edén, con amplia vegetación, ríos… Pero pronto cayó en la cuenta de que al hombre le faltaba algo: ’No está bien que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él que le ayude’. Previamente le enriqueció con la compañía de ’todas las bestias del campo y de todos los pájaros del cielo’, a los que el hombre les puso nombre. Posteriormente este relato yahvista nos muestra cómo Dios creó a la mujer de la costilla del hombre, lo que a este le llenó de alegría: ’Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne’. La relación del hombre y la mujer va ir a más de tal manera que ’por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne’. La armonía entre ellos era tal que ’los dos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no sentían vergüenza uno de otro’. La primera lectura de hoy termina aquí, sabemos que la historia humana siguió adelante donde el mal y el pecado van a tener su lugar.



Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura

La verdad es que el pasaje evangélico de hoy, las palabras que Jesús dirige a la madre pagana que le pide que cure a su hija poseída por un espíritu inmundo… nos resultan duras y sorprendentes y dan pie para pensar que Jesús, en un primer momento, sólo quería predicar al pueblo judío. Pero, siguiendo adelante en esta escena, caemos en la cuenta que atedió el ruego insistente y confiado de esta madre afligida: ’Anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija’.



Por todo lo que sabemos de la vida de Jesús, es claro que quiso predicar su buena noticia a todos y nos pidió a sus seguidores que la divulgásemos por las cuatro esquinas del universo: ’Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura’. El sublime tesoro que él nos trajo de parte de Dios no podía quedar reducido a su pueblo. Estaba destinado a toda la humanidad. El amor de Dios, la luz de Dios, el perdón de Dios, la bondad de Dios, las promesas de Dios, las curaciones de Dios, el cielo de Dios… están destinados a todos los hombres de todas las épocas.



Fray Manuel Santos Sánchez O.P.

Convento de Santo Domingo (Oviedo)