Identifica quién es la madre del pequeño: la prueba viral que solo el 30% responde bien

No todos logran dar con la respuesta. Hoy, te traemos un reto difícil de resolver, que al mismo tiempo es un test muy interesante para identificar rasgos de tu personalidad en ciertos aspectos de tu vida que no considerarías importante, pero que son más que vitales en estos tiempos de pandemia por COVID-19.



El desafío es sencillo: mira la imagen e identifica cuál de las dos mujeres que está en la fotografía es la madre del pequeño que está jugando en el salón. Muchos son los rasgos que podrían inclinar tu respuesta, pero solo 3 de cada 10 personas lo responden bien.

Respuesta del test



La mujer de la derecha



Si esta fue tu elección, eres parte de la mayoría que no acierta.



Tu respuesta determina que tienes una capacidad impresionante, tus ideas por lo general son novedosas, atractivas e ingeniosas. Eres muy creativo y tienes una gran imaginación. Sabes escuchar y también eres muy bueno para dar consejos. Eres de esas personas a la que sus amigos buscan cuando necesitan aliento. Sensatez y madurez, son algunas de las características que resaltan en tu persona.



La mujer de la izquierda



Si esta fue tu elección, estás dentro del 30% de quienes logran acertar este test.



Por tu elección, sabemos que no eres alguien que se rinde fácilmente, buscas siempre la mejor solución a los problemas y no le temas a las adversidades que puedan presentarse. Intentas evitar los conflictos y solo peleas las batallas que valen la pena.



Sueles ver el lado positivo de las cosas, no temes asumir riesgos y los cambios no te preocupan, los aceptas, y prefieres analizar bien las cosas antes de equivocarte.



Eres de los que piensan antes de actuar y medís tus acciones para que nadie salga lastimado. Al ser alguien con talento emprendedor y que intenta siempre conseguir lo mejor soles tener conflictos contigo mismo porque te exiges mucho.



Sabes cuáles son tus habilidades y tratas de explotarlas al máximo. Eres un gran amigo y por eso siempre estas rodeado de personas que saben que pueden confiar y contar contigo para lo que sea. No eres de los que mezclan el trabajo con las relaciones personales.



¿Cómo nos damos cuenta quien es la madre?



La mujer (de la izquierda) está sentada de una forma en que sus piernas están direccionadas hacia el niño. Esta postura refleja protección, mientras que por lo general los chicos suelen jugar en dirección a su mamá y esta imagen es un ejemplo claro de ambos argumentos.