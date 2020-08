Identifican a Alexander menor atendido en el hospital para el niño tras accidente en la carretera México -Toluca

_Confirman familiares que tiene 11 años de edad y una hermanita de cinco años, ya dada de alta del Hospital General ’Dr. Nicolás San Juan’.



Toluca, Estado de México, 13 de agosto de 2020. Luego de varias horas en calidad de desconocido, los familiares del pequeño atendido en el Hospital para el Niño, tras el accidente ocurrido en la carretera México-Toluca, lo identificaron, se llama Alexander y tiene 11 años de edad.



Tras la valoración médica, los especialistas se percataron que, además de una herida en el pie derecho, lesión derivada del siniestro ocurrido la madrugada del martes 11 de agosto, Alexander presentaba una discapacidad que le impedía comunicarse, parálisis cerebral, hecho que hacía imposible obtener datos como su nombre y manera para contactar a su familia.



’Es un niño que tiene una condición especial, dado que el paciente presenta parálisis cerebral infantil, es por esta situación por la cual no nos puede dar datos respecto a su nombre o nombre de sus familiares.



’No se ha logrado entablar una comunicación con el paciente, dentro de esta parte y por la herida que tiene justamente en el pie, no se ha tratado de poner a deambular, pero sus piernas son muy delgadas, esto significa que muy probablemente sea una persona que no deambula’, informó el Doctor Lenin Ortiz Ortega, Director del Hospital para el Niño del IMIEM.



Los esfuerzos no quedaron en su salud física, pues los galenos y autoridades mexiquenses sabían de la importancia del contacto con personas conocidas para el pequeño.



En ese sentido, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió una ficha para la búsqueda y localización de los familiares de Alexander, a través del Programa para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, no Localizadas, Ausentes y Extraviadas (ODISEA), y así sus familiares se pusieron en contacto con él.



El menor fue reconocido por sus familiares, quienes siguieron con el protocolo de identificación y acreditación de su parentesco con el pequeño.



Derivado de lo anterior también se supo que Alexander tiene una hermanita de cinco años de edad, Lesly Betsabé, quien fue atendida en el Hospital General ’Dr. Nicolás San Juan’ y ya fue dada de alta, ambos viajaban con su madre, quien se encuentra hospitalizada en una clínica del IMSS donde es atendida.



El Director de este Instituto de Salud Infantil, detalló que Alexander se encuentra en el área de Urgencias pediátricas, y continúa con tratamiento basado en antibióticos para evitar posibles cuadros de infección.



’Afortunadamente es una lesión que no implica mayor daño, simplemente lo que hay que cuidar, que no se vaya a infectar’, detalló el Doctor Lenin Ortiz Ortega.



De igual forma, destacó que el sector salud del Edoméx, ha emprendido diversas estrategias, además de una lucha constante para brindar la mejor atención a los infantes del Estado de México, que así lo requieran.



’Se han tenido diversas estrategias, una de ellas y con apoyo del Gobierno del estado, está la parte de tener los insumos necesarios para lograrlo, esa parte de insumos, pues no nada más es el hecho de tener medicamentos, sino también es contar con recursos humanos especializados, los medios diagnósticos que permitan una buena atención’, precisó.



Cabe recordar que el accidente donde Alexander y su hermana resultaron lesionados ocurrió cerca de las 2:15 horas del martes 11 de agosto, en el Kilómetro 37.5 de la carretera México-Toluca, en Ocoyoacac.



El saldo fue de 15 personas fallecidas y una veintena de lesionados, seis de los cuales aún reciben atención médica en hospitales del Estado de México, entre ellos, el pequeño Alexander que pronto podrá reunirse con sus familiares.