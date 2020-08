IEEH permitirá que 6 diputados inhabilitados busquen candidaturas para alcaldías

En sesión virtual, los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) aprobaron un acuerdo por el cual se respetará el tiempo de licencia de diputados locales que aspiran a candidaturas a presidente municipales que realizaron antes de la suspensión del proceso electoral y que después solicitaron su reincorporación como legisladores.

De acuerdo a lo que marca la ley electoral de Hidalgo, funcionarios públicos y diputados locales están obligados a separarse de sus cargos 90 días antes de los comicios para poder ser candidatos a las alcaldías. Por ello, entre el 3 y 5 de marzo pasado 14 de los 30 diputados que integran la 64 legislatura local solicitaron licencia; o sea, 90 días antes del proceso electoral que estaba programado para el 7 de junio el cual no se realizó. Bajo este contexto, seis legisladores, 4 de Morena (dos identificados con el llamado Grupo Universidad del expriista Gerardo Sosa y otros dos de la facción de Morenistas Puros), uno del PRD y otro más independiente quienes pidieron su reincorporación entre los meses de mayo, junio y julio.

Ante esto, y con el objetivo de no afectar a estos seis diputados que se separaron del cargo para participar en las elecciones y volvieron a sus funciones, el Consejo General del IEEH aprobó un acuerdo en el que se establece que a causa de las circunstancias extraordinarias que obligaron al Instituto Nacional Electoral (INE) suspender de forma temporal el proceso, se respete el tiempo de licencia previo a la suspensión tomando en cuenta que ya no alcanzarían a cumplir con el plazo de 90 días toda vez que la nueva fecha de los comicios es el 18 de octubre.



Aunque todos los consejeros votaron a favor del acuerdo, el consejero Augusto Hernández Abogado lo hizo de forma concurrente, que de acuerdo a la terminología jurídica es cuando un miembro del órgano electoral no coincide con la argumentación mayoritaria, pero sí con la decisión final adoptada.

Con esta medida quedan habilitados para buscar la postulación los diputados morenistas Ricardo Baptista González y Jorge Mayorga Olvera (de la facción del Grupo Universidad) así como Susana Ángeles Quezada y Rosalba Calva García (identificadas con la corriente de Morenistas Puros) así como Crisoforo Rodríguez, recién declarado como Independiente y que regresó a su curul en el mes de julio y la perredista Arely Rubí Ayala.

Durante la discusión el consejero Francisco Martínez Ballesteros, dijo que el calendario electoral modificado -que establece como fecha de reinicio de los procesos internos de los partidos es el 12 de agosto y el de planillas de candidatos ante el IEEH del 14 al 19 de agosto-no daría posibilidad de que estos 5 legisladores cumplan con los 90 días de separación el cargo pero que por la suspensión del proceso por una situación ajena a los diputados y el cambio de los comicios se debería tomar en cuenta el cumplimiento del requisito que hicieron de forma previa a fin de que no fueran afectados sus derechos.

En contraste,. El consejero Augusto Hernández Abogado en su intervención dijo que con este acuerdo en el que a estos diputados se les suman los días en que se mantuvieron separados del cargo antes de la suspensión pese haber retornado a sus curules estaban gozando de una ponderación indebida que los privilegiaba.

Otro criterio que aprobó el Consejo General del IEEH fue el de la posibilidad de que algún aspirante pueda buscar la candidatura de alguno de los 11 partidos registrados bajo el denominativo de ’joven’ -que jurídicamente de acuerdo a la Ley Electoral es de los 18 hasta los 29 años de edad- pese a que a lo largo de los meses de la cuarentena rebasaron esa edad así como de quienes antes de la suspensión tuvieran menos de 18 años pero que durante el confinamiento los hubieran cumplido.

Sobre este asunto, el consejero Augusto Hernández Abogado volvió a emitir su voto de forma concurrente al señalar que viola el derecho de los jóvenes a participar en el proceso electoral.