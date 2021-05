IEEN impulsa acciones para la diputación migrante

El Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), en coordinación con los Organismos Públicos Electorales de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas, y el acompañamiento del Instituto Nacional Electoral, llevó cabo el foro virtual denominado ‘Diálogos de la diputación migrante’.



Ahí, en el que tomaron parte líderes de origen mexicano en Estados Unidos y en el país, y representantes de organizaciones de migrantes, hablaron de la importancia de la participación política de los connacionales residentes en el extranjero.



En este foro diseñado para intercambiar ideas, posturas y opiniones sobre la figura de la diputación migrante que será electa por las y los mexicanos el presente proceso electoral, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala Pérez, dio la bienvenida a las y los participantes, así como una introducción general sobre la implementación de esta figura a nivel federal, por medio de acciones afirmativas que mandatan a los partidos políticos a postular representaciones migrantes por el principio de representación proporcional.

’Queremos dialogar con ustedes todo lo que hemos pasado y todo lo que podemos aportar para mejorar, para que en el proceso que viene, desde el poder Legislativo, se pueda materializar en leyes, ese derecho que tienen todas las personas de ejercer sus garantías político-electorales, con independencia del lugar donde residan, porque a donde vayamos llevamos nuestros derechos’, indicó.



El propósito de este espacio fue el de comunicar y difundir los avances respecto al derecho a ser votado de las y los migrantes, explicar los modelos bajo los cuales las y los mexicanos residentes en el extranjero pueden ser electos actualmente, y analizar las posibles mejoras a las figuras vigentes—, se desarrolló en tres rondas de intervenciones, en las que tomaron parte representantes de cada uno de los estados participantes.

Por Nayarit, tomaron parte Nérida Vargas Villano, tesorera de la Federación Nacional e Internacional de Nayaritas en Estados Unidos (Fenine-USA), y José Pedro González Ramírez, presidente de la Organización NAY-USA, quienes hablaron del modelo de diputación migrante que por primera vez se elegirá en Nayarit, el cual, dijeron, había sido solicitado en múltiples ocasiones por las organizaciones de nayaritas migrantes, y que fue aprobado en 2019 por la actual Legislatura local.



Pedro González Ramírez, al responder la pregunta de qué escenario vislumbra en Nayarit para la candidatura migrante después del proceso electoral 2021, indicó que es necesario que, ’tomados de la mano de ese diputado o diputada, construyamos una agenda migratoria no nada más para la comunidad que vive en el extranjero sino, también, para la que vive en el estado para elaborar políticas públicas e impulsar reformas para incluir a regidores migrantes en los ayuntamientos y poder votar en la elección de presidentes municipales y diputados locales, y no sólo en la elección de la Gubernatura’.



En esta actividad, la cual fue moderada por el consejero electoral y presidente de la Comisión Temporal para el Voto de Guanajuatenses Residentes en el Extranjero del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Luis Gabriel Mota, también hubo un espacio para conclusiones, en el que intervinieron consejeras y consejeros de los Organismos Públicos Electorales mencionados, así como la consejera electoral del INE, Claudia Zavala, quien agradeció las aportaciones de los y las participantes, e indicó que uno de los retos en el corto plazo es trabajar en la construcción de un marco jurídico que garantice los derechos de las personas migrantes, a partir de las experiencias que ya se han tenido —dijo—, en todos los cargos de elección popular.



Por su parte, la consejera del IEEN Alba Zayonara Rodríguez Martínez expresó su convicción de que las fronteras no deben impedir el ejercicio de los derechos de todos los mexicanos y las mexicanas, ’y me siento muy complacida de que Nayarit haya avanzado de manera muy importante en este sentido’, dijo. Indicó que este foro fue un ejercicio muy revelador acerca de la importancia de incluir a todos los sectores de la población en las esferas de gobierno para generar garantías realmente eficaces para el ejercicio de los derechos humanos de todas y todos.