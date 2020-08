Ignoraba el PAN propuestas del Colectivo de Periodistas del Estado de México

No teníamos conocimiento de lo que ustedes habían propuesto ni del alcance de estas propuestas, fue lo que dijeron las y los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de México y asumieron el compromiso de trabajar para que haya una ley de protección integral que garantice la vida y el ejercicio profesional de la labor periodística.



Este martes integrantes del Colectivo de Periodistas del Estado de México acudieron a la sede estatal del PAN, para presentar sus comentarios y aportaciones al proyecto de iniciativa de ley de protección que se discute en el seno de la Legislatura mexiquense.



En esta reunión Adriana Tavira García, Alejandro Carrillo Segovia y Andrés Solis Álvarez, quienes explicaron por qué la iniciativa presentada por la diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no es suficiente para garantizar la protección y el libre ejercicio profesional del periodismo.



Comentaron sobre la importancia de reconocer al ejercicio profesional del periodismo como una actividad de interés púbico y cuál sería la mejor definición de ’Periodista’ en una ley como esta y que evite que otras personas reciban un reconocimiento legal por una actividad que no ejercen.



Igualmente Tavira García, Carrillo Segovia y Solis Álvarez explicaron a las y los diputados panistas las razones por las que crear un mecanismo de protección no es suficiente si no se establecen políticas públicas y protocolos de actuación para evitar y prevenir agresiones contra periodistas y actos que impidan y obstruyan el trabajo informativo.



En la reunión celebrada en la sede estatal del PAN, en Naucalpan de Juárez, el grupo de periodistas también aclaró que las leyes de protección no estarían completas si no se incluyen otros derechos como el secreto profesional, la cláusula de conciencia, derecho de réplica, derecho a la seguridad y otros más, que vayan de acuerdo a las mejores prácticas reconocidas en el periodismo internacional y en los derechos humanos.



Por ello el Colectivo de Periodistas del Estado de México aclaró que aprobar una ley de protección es un trabajo conjunto entre profesionales y quienes tienen la responsabilidad de legislar, pero sobre todo porque será una ley que garantice el derecho ciudadano a recibir información útil, clara y oportuna.



A nombre de la bancada panista en el Congreso mexiquense, la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro reconoció que desconocían las propuestas que el Colectivo había presentado desde el 24 de octubre de 2019 a la Junta de Coordinación Política y al partido mayoritario y que tampoco habían recibido copia de estas propuestas ni invitación para analizarlas y discutirlas.





Dijo que se han reunido con diversos grupos de periodistas para conocer las diferentes posturas y opiniones en torno a una ley de protección a periodistas, en aras de tener las mejores propuestas a la hora de legislar.



Reiteró el interés y el respaldo de la diputación panista de escuchar y llevar al pleno del Congreso del Estado las propuestas más importantes y consensuadas para incluirlas en cualquier marco jurídico.



Por su parte, José Antonio García García recordó que su grupo parlamentario ha estado pendiente de las agresiones contra periodistas y muestra de ello es que en el Congreso propusieron un punto de acuerdo para pedir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que se investigue y aclaré el asesinato de Nevith Condés Jaramillo, ocurrido el 24 de agosto de 2019.



Recordó también que promovieron un exhorto al propio poder legislativo para avanzar en la aprobación de leyes de protección de periodistas.



En esta reunión estuvieron presentes también las diputadas Brenda Escamilla Sámano, Karla Leticia Fiesco García y Crista Amanda Spohn Gotzel, quienes reconocieron la importancia de aprobar una ley que proteja la vida de periodistas, pero que también garantice el libre ejercicio de su profesión, porque es la sociedad mexiquense la última beneficiaria de este tipo de leyes.