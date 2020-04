Ignoran cierre de playa en la zona Diamante de Acapulco

ACAPULCO, Gro., 3 de abril de 2020.- Los accesos a la playa Revolcadero en la zona Diamante de este puerto, permanecen abiertos y sin ningún aviso de que, por disposición federal y dada la emergencia sanitaria ante el Covid 19, no se permite ningún tipo de actividad recreativa desde el jueves en la noche.



En un recorrido esta tarde, se observó que en la zona de restaurantes y el área más popular de Revolcadero, había unas 100 personas y al menos una veintena de vehículos estacionados bajo las palapas que los prestadores de servicios turísticos instalan durante las vacaciones.



’Precisamente venimos ahorita porque no hay tanta gente’, dijeron los integrantes de una familia, que aseguraron, desde su llegada al mediodía de este viernes a la franja de arena, ninguna autoridad había acudido a notificarles de la restricción.



Dicha área es donde mayor aglomeración de personas había, pues eran atendidas por los escasos prestadores de servicios turísticos que se pudieron observar. Asimismo en el tramo de la certificada playa con distintivo Blue Flag, frente a condominios y hoteles, tampoco había avisos de restricción y los vecinos acudían en cuatrimotos o camionetas, bicicleta o corriendo, para disfrutar de los rayos del sol.



No obstante que las áreas concesionadas de la zona de mayor plusvalía de Acapulco, los toldos y las sombrillas fueron instalados a distancias de poco más de cinco metros entre cada uno, como era el caso de la concesión de condominio Costa Bamboo.



En esa misma área se pudo observar a algunas personas practicando algún deporte en el mar, corriendo, nadando o simplemente descansando bajo la sombra de alguna sombrilla.



Fuente: Quadratín