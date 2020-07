Ignoran turistas y vendedores medidas sanitarias en playas de Acapulco

ACAPULCO, Gro., 5 de julio de 2020.- Turistas disfrutan de las playas del puerto, sin respetar las medidas sanitarias por el Covid 19, acuden en grupos de más de tres personas, sin uso del cubrebocas y sin respetar la sana distancia.



También vendedores ambulantes, comenzaron a ganar dinero, después de casi cuatro meses de inactividad por el confinamiento.



En un recorrido por Caleta, los turistas disfrutan de las actividades en el mar y de los servicios y productos que ofrecen los vendedores ambulantes como, frutas, trencitas y quesadillas.



También se constató que algunos restaurantes tenían mobiliario de mesas y sillas en sus palapas, a pesar de que autoridades estatales no han autorizado su reapertura y no está autorizado el consumo de alimentos y bebidas sobre la franja de arena.



En playa Tlacopanocha, una gran aglomeración de visitantes también disfrutó del mar, aunque sin uso de mobiliario; en la parte del Malecón los vendedores ambulantes aprovecharon para vender otra vez.



También en playa Dominguillo, se encontraron a personas consumiendo ostiones y ceviches, debajo de las palapas, y aunque sí respetaron la sana distancia no respetaron el ingreso de sólo tres personas.



El Asta Bandera fue otra de las playas más visitadas este domingo y donde más se registraron vendedores ambulantes.



En las playas se ofrecía el servicio de renta de la banana, motos acuáticas y algunas lanchas de fondo de cristal para visitar a la virgen de los mares y la isla de la Roqueta.







Con información de Quadratin