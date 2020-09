!Ignorante narcisista!

"El mesías" que inició su mandato, hace dos años, con una multitud alabándolo entre el sonido de caracoles, incienso, danzas prehispánicas, chamanes indígenas que lo ’limpiaban’ con yerbas y le entregaron el Bastón del Mando, desconoce el proverbio 27 de la Biblia, que sentencia: ’Que te alabe otro, no tu propia boca’, pero en su ignorancia narcisista, se proclamó como ’el mejor gobierno’ y el segundo mejor presidente del mundo, pese a que México padece desplome económico, altos índices de inseguridad y violencia, desempleo, falta de servicios y obras públicas.



En su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, retumbó su frase:



’Este gobierno no será recordado por corrupto’, la cual tarde o temprano se irá contra él mismo.



De acuerdo con la encuesta de The Hotests Heads of State (Los jefes de Estado más calientes), que cada año analiza el desempeño gubernamental de los presidentes de los principales países del mundo, calificando su popularidad, logros, personalidad y prestigio internacional, en el segundo lugar a que hizo referencia "El mesìas", esta Justin Trudeau y él está en el lugar 87 (http://hottestheadsofstate.com/list)



El proverbio 27 de la Biblia, sobre la que juran los presidentes de Estados Unidos, el país más poderoso del mundo recomienda prudencia en el hablar:



’No hagas alardes del mañana, porque no sabes lo que cada día traerá’.



Pero el tabasqueño, que según la encuestadora Mitofsky ha perdido entre 7 y 17 puntos de aceptación, ignora lo que dice el libro sagrado que también cita:



’Pesada es la piedra y pesada es la arena, pero la irritación que causa el tonto es más pesada que las dos’.



Necedad, obstinación, venganza, persecución, mentira, imposición y simulación son las bases con las que el remedo de izquierdista quiere dizque transformar México, en un país sin corrupción ni impunidad.



Pero, en los dos años que lleva su gobierno, en vez de construir ha destruido mucho de lo que se hizo con el dinero de los mexicanos, empezando por el Nuevo Aeropuerto Internacional en Texcoco, provocando una pérdida multimillonaria que ahuyento a inversionistas extranjeros ante el hecho de que no se respetan los convenios adquiridos con el gobierno federal mexicano.



Los convenios firmados con una Institución Federal deben respetarse y continuarse las obras en las que se ha invertido dinero del pueblo, pueden modificarse y mejorarse, pero no cancelarse a capricho, como lo ha hecho el Mandatario mexicano con decena de compromisos adquiridos por gobiernos anteriores.



*Brasil es el ganador. Ha aprovechado las inversiones que serían para Mèxico.



El pensador chino Confucio proclamó la máxima de que los buenos gobiernos deben ser integrados por los mejores hombres del pueblo, los más cultos, preparados e inteligentes, lo cual no aplica al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien para concluir su carrera como licenciado en Ciencias Políticas tardó 14 años y la concluyó con una calificación de 7.5.



Se tardó en terminar la carrera porque reprobó siete materias, entre ellas Economía, Interpretación de la Historia, Ciencia Política y Estadística, justamente los rubros en los que ha fracasado su gobierno, pero ahora quiere maquillar la realidad diciendo que se tardó tanto porque estudio becado, de cual no hay pruebas.



En su necedad se ha rodeado de funcionarios impreparados, con historiales negros, que lo mal aconsejan y no le ayudan en la toma de buenas decisiones, al contrario, lo alientan a cometer error tras error.



Ninguno de sus secretarios ha sido capaz de informarle que muchas de sus acciones lo han empujado a un precipicio sin salida y aunque él diga que es el mejor y que tiene la receta del mejor gobierno, lo cierto es que le espera un juicio político, como el que impulsa contra sus antecesores los panistas Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quezada y a los priistas Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.



En su Segundo Informe de Gobierno se vanaglorió de un trato ejemplar sobre la pandemia Covid-19, pero todos los mexicanos, especialmente familiares de víctimas y sobrevivientes del nuevo virus dan cuenta de que el Estado es insuficiente y negligente en el manejo de esa enfermedad.



Entre las protestas que se alzaron hoy contra López Obrador, en ocasión de su II Informe, estuvieron médicos y enfermeras del sector salud reclamando la falta de medicamentos y equipo para enfrentar la pandemia que en México ha dejado hasta este martes 65,241 muertos, que en su mayoría no han recibido apoyo económico ni medico del gobierno federal, pese a que recibió un préstamo de mil millones de dólares (mdd) del Banco Mundial y también es apoyado económicamente por la OMS para la creación de la vacuna.



En materia de seguridad, la violencia ha alcanzado máximos históricos en México durante su mandato, y este será otro punto por el que podría ser enjuiciado.



Su relación con el Cartel Sinaloa, a cuyo líder Ovidio Guzmán, --hijo de El Chapo Guzmán, preso y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos— aceptó que liberó en octubre de 2019, tras ser arrestado por las fuerzas federales, es un hecho desafortunado que pone en tela de juicio su tan cacareada honestidad.



’La persona prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias’, advierte el mismo proverbio 27.



El Mesìas cree que hizo lo correcto y avanzó. Públicamente se puso a la soga al cuello.



El proverbio 27 también advierte:



’Conoce bien el aspecto de tu rebaño. Cuida bien a tus ovejas, porque las riquezas no duran eternamente, ni una corona, por todas las generaciones’



Muchas de las ovejas de "El Mesìas" están decepcionadas de su desempeño político, porque no ha cumplido el rosario de fortuna que les prometió, pero él sigue con el mismo discurso, que ya sólo algunos creen:



’Fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción y ahora no tengo la menor duda. La peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso, me he propuesto erradicarla por completo y estoy convencido de que, en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar.



’Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México y estamos avanzando. No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial.



’La austeridad republicana es una realidad, son hechos, no palabras.



’Ya no hay lujos en el gobierno y todo lo que se ahorra se destina a conseguir el bienestar del pueblo. Según cálculos oficiales, por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, hemos podido ahorrar durante nuestra administración alrededor de 560 mil millones de pesos. No es para presumir, pero en el peor momento contamos con el mejor gobierno.



’Estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo: la sanitaria y la económica, y vamos saliendo adelante’, dice el que se cree el mesías mexicano.



Sin embargo, en redes sociales las criticas a su gobierno inundan Internet con reclamos y sátiras sobre las incongruencias del ex priìsta que creó el Himno al PRI, al grado que el Mandatario obligó ($) a Twitter y Facebook a bloquear cuentas de quienes hablen mal de él y su familia, así como a no publicar publicidad que dañe su imagen y la de su gobierno.



Pero nada de esto será eterno. Esto también pasará.



’La furia es cruel y la ira es como una inundación’ advierte el proverbio 27, pero el que no quiso vivir en Los Pinos, pero sí en Palacio Nacional rodeado del lujo porfiriano destacó en su II Informe:



’Es motivo de orgullo poder decir que en siete de cada 10 familias está llegando cuando menos un beneficio o algo del presupuesto público, que es dinero de todos’, lo cual es una mentira, porque la gente se queja de no recibir ayuda del gobierno, al contrario los comercios informan de bajas ventas y en la calle crece la mendicidad.



Hay mucha gente pidiendo limosna para poder comer o pagar su transporte.



Muchas familias mexicanas enfrentan problemas económicos y cero apoyo gubernamental.



En 2020 el desempleo subió 5.5%, el PIB se desplomó 18,7 % en el segundo trimestre del año, entre enero y julio de este año hubo 20.494 asesinatos, una cifra superior a los 20.176 del mismo lapso de 2019, año que cerró como el más violento de la historia de México.



En Agosto 81 personas en promedio fueron asesinadas al día



Y, lo peor y que debe aclarar el que se dice el segundo mejor presidente del mundo y el mejor de México, es sobre su compadrazgo con el papá de Emilio Lozoya Austin, ya que se dice que le ha dado tantas facilidades al ex director de PEMEX porque es hermano de Jesús Lozoya Austin, ahijado de AMLO.



Sobre esa corrupción, la propia, no hablo en su Informe.