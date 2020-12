Iguala a 3 puntos de entrar a semáforo rojo: Anotio Jaimes

www.guerrerohabla.com



IGUALA, Gro., 19 de diciembre de 2020.- En su conferencia nocturna, el alcalde Antonio Jaimes Herrera conminó a la población a no hacer fiestas con más de 10 personas y no tener visitas familiares en esta temporada para evitar contagios por Covid 19.



El alcalde consideró que es mejor perder una navidad familiar, que perder familiares en Navidad. Indicó que Iguala está a tres puntos de estar en semáforo rojo, como lo están en Ciudad de México y el Estado de México.



Convocó a la población a no hacer compras en negocios en los que los comerciantes no usen cubrebocas, particularmente se refirió a las tortillerías en las que los vendedores no usan cubrebocas.



’Es mejor cuidar nuestra salud y si es necesario compren en otros negocios y no donde no respeten las medidas sanitarias’, dijo. Pidió a los restaurantes a reforzar las medidas sanitarias, cuidar los niveles de asistencia a los negocios para lograr un buen fin de año.



Jaimes Herrera convocó a la población a evitar salir de casa si no es necesario y que sólo lo hagan para hacer sus compras esenciales y no hacerlo con niños y adultos mayores. Por su parte el secretario de Salud municipal, Javier Ortiz Ibarra señaló que en la Unidad Covid hoy salió un paciente y continúan las consultas.



Agregó que no existen posibilidades de que enfermos sean atendidos en otras ciudades como Ciudad de México y que lo mejor será mantenerse en casa.



Se indicó que habrá más atención en el servicio del trasporte público, así como en el mercado municipal y negocios aledaños para evitar el aumento del contagio.

Fuente: Quadratín