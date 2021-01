Iguala en fase de contaminación extrema por Covid 19 : Antonio Jaimes

*Aumentar el número de enfermos, los hospitales están llenos y los decesos se han incrementado



Iguala, Gro. 12 enero 2021.-El presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera informó que hay una fase de contaminación extrema en la ciudad, por el incremento en el número de casos de enfermos por Covid 19, los hospitales están al tope, la Unidad Covid está llena, el número de decesos se ha incrementado por lo que hizo un llamado a la población para que se sume a este esfuerzo para contener la propagación del virus.

Ante esta situación de emergencia Jaimes Herrera dijo que es necesario incrementar la capacidad de respuesta hospitalaria pero para eso se necesita nuevamente el apoyo de los diversos sectores de la población por eso hizo un llamado a los clubes de servicio, a las organizaciones y otros sectores para que apoyen con sus donativos.

Al retomar las conferencias de prensa nocturnas que se transmiten en las estaciones de radio locales, plataformas digitales del Ayuntamiento y algunas otras periodísticas, el primer edil manifestó que ’si yo me voy a subir a un transporte público y el chofer no trae cubre bocas o hay pasajeros sin cubre bocas, no se suban; si van a comprar a algún local y las personas no cumplen la norma, no compren ahí, cuidarnos es responsabilidad de todos, la gente debe actuar de manera más responsable y cuidarse a sí misma’, indicó.

Dijo que actualmente el Estado de Guerrero se encuentra en Semáforo Naranja para proteger la economía pero en Iguala la situación que se vive es de rojo en el semáforo pero no se puede iniciar el cierre de locales porque se debe respetar el semáforo estatal y es por eso que se solicita el apoyo de la gente para no tener que cerrar, ’si se supera el problema entre enero y febrero en Marzo se puede aguantar en tanto se inicia la vacunación’.

El primer edil Antonio Jaimes estuvo acompañado del secretario de Salud municipal, Federico Javier Ortiz Ibarra quien advirtió que la Unidad Covid 19 está al límite de capacidad operativa y explicó que fue creada para atender a 100 pacientes y hasta el momento se han hospitalizado 184 pacientes y se han brindado 1855 consultas externas.