Iguala ha tenido un descenso importante de casos activos de Covid-19: Ssa estatal

www.guerrerohabla.com



Taxco, 01 enero, 2021-. El municipio de Iguala ha tenido una disminución exponencial de casos activos de Covid-19, luego de que tuvo un puntaje histórico de 198 infectados en los últimos 14 días, y en la última semana bajó a 93, mientras que Taxco tiene una variación, la cual permitió quedar en 48 enfermos tras haber estado el domingo pasado en 61 diagnosticados positivos, reportó el titular de la Secretaría de Salud estatal (Ssa), Carlos de la Peña Pintos.



Aun así, presentó una tabla en la que ambos municipios están a punto de regresar a semáforo rojo y el cierre de las actividades no esenciales, porque Iguala está a tres puntos y Taxco a seis puntos del valor de los límites permitidos de este instrumento de medición de la enfermedad. A pesar de la disminución, Iguala se mantiene en el primer lugar de la tabla de los 15 municipios con el mayor número de contagios de Covid-19 en Guerrero, mientras que Taxco junto a Chilpancingo están empatados en el tercer sitio, como lo mostró De la Peña Pintos.



El funcionario estatal dio a conocer la estabilidad de los contagios en la entidad y aseguró que la región Norte, después de ser el epicentro de la pandemia por varias semanas, ahora se mantiene invariable, porque los casos están disminuyendo.



En el caso de Taxco, todavía el domingo pasado presentó un alza de 61 contagios, por lo que ahora la nueva cifra corresponde a 49 personas infectadas de los últimos 14 días. Iguala disminuyó rápidamente en una semana que pasó de 198 casos a 93 personas enfermas de Covid-19. Todavía el jueves pasado, el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, pidió a las personas a respetar los aforos permitidos en los comercios y a cumplir con las estrategias sanitarias contra el rebrote de los contagios.



También había advertido que si en una semana los contagios no disminuían, entonces Iguala pasaría a semáforo rojo, y con eso se volverían a cerrar las actividades no esenciales.