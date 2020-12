Iguala podría declararse en emergencia sanitaria por alza de casos Covid

www.guerrerohabla.com



IGUALA, Gro., 15 de diciembre de 2020.- El alcalde Antonio Jaimes Herrera señaló que la movilidad social ha aumentado y se han detectado 795 casos de Covid 19, de los cuales 116 son activos, por lo que se le da seguimiento por la Secretaría de Salud para que permanezcan en sus casas por 14 días con tratamiento.



Comentó que las fiestas decembrinas serán un detonante mayor de la pandemia en Iguala debido a que la gente no respeta las normas de sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavado de manos y uso de alcohol en gel, además de que ha aumentado la cantidad de personas en las calles, sobre todo jóvenes, quienes se convertirán en los propagadores del virus en sus casas.



Agregó que de cada 10 personas, cinco usan cubrebocas y aseveró que el mercado municipal se ha relajado en las medidas sanitarias por parte de los comerciantes. Consideró que es necesaria una mayor participación de la gente para evitar mayores contagios y decesos. ’Que la gente participe porque se ha perdido el control de la ciudad’.



Indicó que a pesar de que el estado pudiera pasar del semáforo naranja al amarillo, Iguala técnicamente se encuentra en semáforo rojo y dijo que en el Hospital General hay nueve pacientes, así como nuevos ingresos a la Unidad Covid, en el ISSSTE y el IMSS, por lo que está disminuyendo la cantidad de camas para atender estos casos.



Agregó que en Ciudad de México ya no hay camas, por lo que el ISSSTE y el IMSS suspenderán traslados de casos de Covid 19, por lo que los enfermos tendrán que permanecer en la ciudad con pocas posibilidades de ser atendidos en los hospitales públicos.

Fuente: Quadratín





Anunció que se reducirá la cantidad trabajadores que atienden a la población en las oficinas del gobierno municipal y sólo permanecerán al 100 por ciento las áreas de Salud, Seguridad Pública, Limpia y Parques y Jardines. Jaimes Herrera informó que solicitó ayuda del gobierno del estado y de la Guardia Nacional para que se realicen rondines y evitar que haya fiestas en las calles.



Recomendó que los festejos navideños se hagan dentro de los domicilios y con un máximo de 10 personas, cubriendo las medidas sanitarias. También señaló que será necesario que el gobierno federal y el gobierno estatal apoyen al municipio con más empleados médicos para atender los casos de Covid porque el que hay en Iguala es insuficiente, están cansados y se han tenido pérdidas.



Explicó que un médico capacitado sólo puede atender como máximo a cinco pacientes. Al respecto señaló que se está viendo la posibilidad de que personal médico de municipios que no tienen una crisis como en Iguala, pudiera ser trasladado a esta ciudad para atender los casos que hay y pudieran llegar en esta temporada de invierno.



Jaimes Herrera indicó que han aumentado los casos gracias a las pruebas que se realizan, 60 pruebas diarias, siendo los jóvenes los de mayor movilidad y podrían ser asintomáticos y contagiar a familiares mayores de 60 años, que serán los de más alto riesgo de morir.



’En Iguala vamos a apretar al máximo aunque el estado se vaya a color amarillo’, en referencia a la posibilidad de declarar emergencia sanitaria, lo que implicará cerrar negocios no esenciales, disminuir horarios en el mercado y otros espacios, impactando en la economía del municipio.



Por último pidió a todos los partidos políticos y aspirantes a no hacer actos masivos que pongan en riesgo la salud pública del municipio.