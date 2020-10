Iguala podría regresar a semáforo rojo en octubre, advierte Javier Ortiz

www.guerrerohabla.com



Iguala, Gro. 30 septiembre 2020.-Podría regresar al ’Semáforo Rojo’ a partir del mes de Octubre el municipio de Iguala, y entonces se volverán a cerrar negociaciones, habrá restricciones en el mercado municipal con horarios como en el principio de la Pandemia Global, y desalojar las calles donde existen ventas del comercio informal, luego de que la población no ha entendido y se han incrementado los casos de la Pandemia de COVID-19’.



Lo anterior señaló en entrevista, el Secretario de Salud del Ayuntamiento igualteco, Javier Federico Ortiz Ibarra; quien sostuvo; ’es lamentable que en el mes de Octubre, empieza la temporada de las temperaturas altas. Principalmente la aparición del padecimiento de la Influenza que es una enfermedad que es atípica y que causa mortalidad y, que también tiene la misma vulnerabilidad que puede tener el COVID, y que es una enfermedad del orden importante para las personas vulnerables y además debo decirlo que la Pandemia no se ha terminado’.



Explicó el galeno, ’En este tema, quiero señalar que íbamos muy bien en Iguala, es más, de la primera quincena de este mes, del uno al quince, haba uno, o dos casos en todas las unidades de atención y luego de las fiestas del 15 y 16 de este mes que corre, que la gente salió y que estuvo de fiesta y que pasábamos de una a dos consultas por día, hoy tenemos hasta siete consultas y hasta hoy tenemos a siete pacientes en la Unidad COVID, la gente no ha querido entender y es cierto, podemos entender que el cansancio, el confinamiento y quiere salir, pero que salga protegida, sin ir a antros, a lugares cerrados y a fiestas sin usar el cubre-bocas’.



Agregó el funcionario municipal; ’de una forma u otra, esto no se ha acabado, la Pandemia ahí está, bajito, pero ahí está y, si le vamos a dar más recomendaciones a personas susceptibles que no se protejan no te van a entender a respetar, tenemos a Acapulco, Zihuatanejo, con un incremento enorme, Ometepec, y el Gobernador de Estado, Héctor Astudillo Flores; anunció, que en el mes de Octubre nos regresamos al ’Semáforo Rojo’.



Asimismo dijo; ’esto es dramático porque nos deben de ver el resultado que teníamos, porque teníamos más de 70 días con un porcentaje de solamente un caso y el ’Semáforo Amarillo’ sigue en Iguala, pero no nos van a hacer caso y de menos seis activo por el Coronavirus, ahora tenemos a doce, es una situación muy complicada, es una cuestión que si no retomamos fuerza, y si no seguimos usando el cubre-bocas y la sana distancia, Iguala va a regresar al principio’.



Sostuvo también, ’si seguimos con cuadros de COVID que sería altísimo, desde Marzo se moría la gente y, si no queremos que en Iguala se muera la gente en su casa o, en la calle, o antes de ingresar a un hospital debemos de hacer caso a las recomendaciones, nada de fiestas, ni de reuniones públicas, si diez entraban a los hospitales, los diez se morían, hay que entender, esta situación no es un juego, es cosa seria’.



Por otra parte indicó; ’si esto sigue así, sin atender las recomendaciones, y si seguimos teniendo contagiados, vamos a regresar y a fortalecer las estrategias, y lo dijo el Presidente municipal, Antonio Jaimes Herrera; estamos regalando cubre-bocas a lo mayor posible, vamos a regresar a los comerciales, vamos a regresar al perifoneo, vamos a atacar la sintonía con la gente y que sepa la gente que podemos pasar a ’Semáforo Rojo’.



Abundó; ’antes ni había pacientes de Iguala, los traían de Chilpancingo, de Huitzuco, de Teloloapan, de Atenango, Buenavista de Cuéllar, de Cocula, finalmente, hoy ya regresó la gente de Iguala a la consulta y no hemos bajado la guardia, seguimos tomando medidas y en cuanto a sanciones, enviamos una iniciativa a Cabildo, para que la policía municipal inspeccione y se le pueda cobrar a los empresarios una sanción administrativa si atiende a personas sin cubre-bocas’.