Ilegal ambición de López Gatell

Pisotea autoridad del Congreso

• Más poder en Salud, obsceno

• Control a negocios de la salud



Cometo errores, luego existo.

Savielly Tartakover, ajedrecista polaco.





Después del rotundo fracaso de Hugo López Gatell como responsable de la política sanitaria en momentos de la pandemia por Covid-19, pidió y se le otorgó más poder. Un premio a las mentiras y manipulación de la información, pero sobre todo a su lealtad.

Le entregan, fuera de la ley, sin haber pasado por el Congreso por tratarse organismos autónomos, autoridad sobre la Cofepris, la Conadic, Conasida y 10 organismos más, ligados a la salud mental y enfermedades epidemiológicas. Si demostró incompetencia y políticas partidistas con la pandemia, con estos organismos hará lo mismo.

Un acuerdo no puede estar por arriba de la ley. Nadie lo puede pisotearlo; ni el Presidente de la República. Sólo el mismo Congreso puede reformar las leyes y, para ello justificarlo.

Además, la Ley General de Salud, establece que no puede subordinarse la Cofepris a la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de López Gatell.

He comentado en este espacio que la ignorancia de las leyes de Hugo y su jefe, Jorge Alcocer, no lo exime de cumplirlas. Pero, aquí se observa que quieren tomar el control presupuestal de 12 de esos organismos.

El caso de Cofepris, merece un análisis aparte. Al quitarle la autonomía técnica, se usarán criterios políticos, electorales, empresariales, económicos y personales. Laboratorios, empresas procesadoras de alimentos, procesos ambientales (empresariales), estarán sujetos a criterios no técnicos sobre los riesgos sanitarios que puedan generar. Sería una veta de corrupción fenomenal. Ese es el tamaño de poder que le quien dar, fuera de la ley, a científico de buró López Gatell.

PODEROSOS CABALLEROS

CANSANCIO E IRA DE LOS YAQUIS

El emisario del Presidente López Obrador para resolver los bloqueos a ferrocarriles y carreteras federales en Sonora, Adelfo Regino Montes, dejó plantadas a las etnias yaquis. Esto provocó la ira de las autoridades duales de Vicam Switch y que cortaron el suministro de agua para Empalme y Guaymas. Dice AMLO que están manipulados, pero la realidad es que la burocracia de la 4T encabezada por Adelfo, bloquea cualquier acuerdo. El Pueblo Sabio no es escuchado.

API VERACRUZ

El martes el Presidente López Obrador, habló de una maniobra privatizadora de la administradora del Puerto de Veracruz. Se trata de una empresa con 51% de capital los gobiernos Federal, estatal y municipal. El resto 49% lo tienen personas físicas o morales, sin derecho a un asiento en la administración. Ahora acusa de simulación. Muy sencillo, compren las acciones de los particulares y quédense con el control total de esa veta.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

PROVIDENT

Con el liderazgo de David Pakirson, Provident México dio a conocer las tres iniciativas para beneficiar a más de 125 mil personas a través de 22 Asociaciones Civiles, 8 bancos de alimentos y 32 hospitales. Debido a la pandemia por COVID19, la empresa no realizó este año su Torneo Pro Asociaciones Civiles con el que apoya a 61 mil personas vulnerables anualmente. Sin embargo, entregará los donativos a las 22 a las asociaciones civiles que participan en ese evento.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

mvsnoticias.com poderydinero.mx [email protected] @vsanchezbanos